Calcio - Torneo "Città di Cava": Under 17 LND al secondo posto con tanti applausi

Torneo “Città di Cava”: la finale va alla Lega Pro ma la Lega Nazionale Dilettanti si congeda a testa altissima

Finisce 2 a 1 per la Rappresentativa di Lega Pro a seguito di un match comunque combattuto e giocato molto bene dai ragazzi di Fausto Silipo. In bacheca secondo posto, premio fair play e miglior marcatore del torneo.

CAVA DE’ TIRRENI, 11 GIUGNO – Si è concluso anche l’ultimo atto del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni” che ha messo di fronte, per il Trofeo D’Amico categoria Allievi, le Rappresentative Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro per un derby in “famiglia” davvero emozionante. A spuntarla di misura, dopo un primo tempo equilibrato ed ottimamente interpretato dalla selezione LND, saranno i ragazzi di mister Daniele Arrigoni grazie alla doppietta di Fabio Corradini nella ripresa in un uno – due fulmineo che ha spezzato il match tra il 6’ ed il 10’. Per la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti qualche rammarico per non aver concretizzato al massimo gli ottimi spunti di Michael Siviero ed Alex Cossalter (miglior marcatore della competizione con 5 realizzazioni), sempre dinamici e propositivi in zona tiro.

E’ mancato forse quell’ultimo guizzo, il passaggio giusto che può indirizzare il giocatore in porta in posizione favorevole ma il doppio svantaggio ha pesato condizionando la manovra, divenuta inevitabilmente meno “ragionata” rispetto ai primi 40’. Il grande cuore della squadra di Silipo, unito alle doti tecniche, ha permesso di sperare fino al triplice in un pareggio che non sarebbe stato affatto immeritato. Alla mezz’ora infatti Capogna, pronto a battere in rete, viene steso procurandosi un rigore trasformato con precisione da Cossalter. Il gol che accorcia le distanze accende il finale ma il pareggio non arriva ed a festeggiare, saranno appunto i “cugini”. Resta comunque l’autentica soddisfazione di aver disputato un grandissimo torneo e di aver portato a casa, oltre l’ottimo secondo posto, la consapevolezza di aver svolto un lavoro di alta qualità nella selezione di questi giocatori e nella loro formazione. Presente il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia che ha voluto essere al fianco della squadra e dell’intero Staff per questa finale. “La nostra missione e la nostra forza sono i giovani. Abbiamo portato sotto i riflettori di questo prestigioso torneo calciatori di sicura prospettiva e non posso che essere soddisfatto”.A dichiarato il presidente Sibilia che chiamato ad un intervento durante le premiazioni ha aggiunto: “ringrazio il Presidente Bisogno per l’accoglienza riservata alla Lega Nazionale Dilettanti e per l’ottima organizzazione di questo Torneo. Sono orgoglioso di rappresentare un movimento costituito da oltre un milione di tesserati che è il cuore del calcio italiano, soprattutto nella sua essenza più profonda, i giovani. Alla squadra ed allo staff della Rappresentativa rivolgo il mio grazie ed i miei complimenti per l’eccellente risultato raggiunto”. Al termine della gara ha ringraziato l’organizzazione anche il Capo Delegazione e Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi. Prima partecipazione quindi per la Lega Nazionale Dilettanti ed ottimo piazzamento a cui si aggiungono il premio Fair Play e quello per il miglior marcatore Alex Cossalter.Rappresentativa Under 17 LND – Rappresentativa Lega Pro 1 - 2Rappresentativa Under 17 LND: Lassi, Angeli, Capogna, Ceccarini (10’ Oliva), Cossalter, De Marchis (16’ st Rozzi), Maggioli (27’ st Tevisan), Muccio (27’ st Castellano), Paludetto (13’ st Follo), Siviero, Tarasco. A disp: Calisse, Giorgi. Allentaore: Fausto SilipoRappresentativa Lega Pro: Brancolini, Cassaghi (21’ st Ruggero), Corradini (23’ st Azzinari), Poledri, Soragna, Strumbo, Vitale, Gianelli, Galeandro (27’ st Nassi), Montipò (28’ st De Simone), Fibiano (16’ st Capitanio), A disp: Corvi, Maffini. Allenatore: Daniele ArrigoniReti: 6’ st Corradini (Lega Pro), 10’ Corradini (Lega Pro), 29’ st Cossalter (LND)Arbitri: Ilario Guida (Salerno)Recupero: 1’ nel pt, 4’ nel stLa garaE’ derby tra Rappresentative al “Simonetta Lamberti”. Di fronte per l’assegnazione del Trofeo D’Amico, al Torneo Internazionale Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, le selezioni Allievi della Lega Nazionale Dilettanti di mister Fausto Silipo e quella di Lega Pro guidata da mister Daniele Arrigoni. Le due squadre arrivano alla finale della kermesse avendo superato rispettivamente la Cavese per 5 a 0 e la Salernitana per 5 a 1 nei match di semifinale. Il primo tiro è scoccato dalla Lega Pro con Montipò in avvio, da fuori area, con conclusione che finisce di poco al lato dei pali difesi da Marco Lasse. La risposta della LND è immediata ed è De Marchis ad impensierire il numero uno avversario Brancolini. La Lega Pro preme maggiormente alla ricerca del guizzo vincente ma la retroguardia di Silipo ribatte con ordine ripartendo in velocità ogni volta che se ne presenta l’opportunità, come al 10’ quando Alex Cossalter lambisce il palo sinistro con un bel diagonale. E’ ancora Cossalter al 15’, dalla fascia sinistra, che arriva in zona utile servendo un buon pallone a Siviero in area che di testa però non inquadra la porta. La LND, dopo un inizio più “abbottonato”, comincia quindi a macinare gioco proponendosi con maggior decisione; Cossalter e Siviero fanno salire la squadra facendosi trovare pronti nel ricevere le imbeccate di Angeli e De Marchis. Cossalter è una spina nel fianco per la Lega Pro ed al 21’ impegna seriamente Brancolini che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner è poi Federico Ceccarini a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa che si spegne di poco fuori. Il pericolo sventato sveglia la squadra di Arrigoni che poco prima della mezz’ora mette in apprensione la Rappresentativa della LND con un batti e ribatti nell’area piccola risolto da una provvidenziale ‘spazzata’ di Tarasco. Dopo un paio di ulteriori tentativi di attacco da parte della Lega Pro, finiti in angolo e smorzati dalla difesa guidata da Lassi, si va al riposo sul punteggio di 0 a 0. La ripresa comincia a ritmi elevati con una LND arrembante che però rischia di subire il gol dello svantaggio al 3’ quando Vitale, della Lega Pro, si libera sulla fascia destra e mette in mezzo dov’è appostato Corradini che colpisce di testa ma sulla traversa. Corradini non sbaglierà però al 6’, corregendo in gol da calcio di punizione battuta di poco fuori dall’area sul lato destro di Lassi, in una sorta di angolo corto. I ragazzi di Fausto Silipo accusano il colpo e subiscono il raddoppio su azione in velocità ad opera, ancora una volta, di Fabio Corradini, giocatore in forza al Prato. Sul doppio vantaggio la Lega Pro si distende rendendo la manovra più fluida e predisposta alle ripartenze. Inevitabilmente l’undici della Lega Nazionale Dilettanti deve invece sbilanciarsi in avanti “slegando” in qualche modo i reparti. La Lega Pro, pur non producendo nulla di eccezionale, controlla abbastanza agevolmente l’incontro anche a causa di quel pizzico di “fretta” che rende meno lucide, nel colpo finale, le buone giocate della Lega Nazionale Dilettanti; quell’ultimo passaggio che potrebbe cambiare tutto. Il cuore però c’è e la squadra non molla. Il premio arriva alla mezz’ora quando Capogna viene steso in area procurandosi un penalty che Cossalter trasforma nell’ 1 – 2 che scalda il finale. Gli ultimi assalti non producono gli effetti sperati e la Lega Pro può festeggiare.Il programma della categoria Allievi NazionaliGirone A: Rappr. Nazionale Lega Pro, N.D Gorica (Slovenia), Frosinone, Cavese.Girone B: Rappr. Nazionale Under 17 LND, Salernitana, Paganese, Rappresentativa FIGC-LND Campania1a Giornata - 6 Giugno 201714.45 Cavese - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 016.10 Figc Campania - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 317.30 Rappr. Lnd U17 - Salernitana Stadio "Simonetta Lamberti" 5 - 019.00 Rappr. Lega Pro - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 0

2a Giornata - 7 Giugno 2017

15.30 Salernitana - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 1

16.50 Figc Campania - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 1

18.10 Rappr. Lega Pro - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 0

19.30 Frosinone - Cavese Stadio "Simonetta Lamberti" 0 -0

3a Giornata - 8 Giugno 2017

15.30 Cavese - Rapp. Lega Pro Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 0

16.50 Gorica - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 1

18.10 Paganese - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 2

19.30 Salernitana - Figc Campania Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 1

Semifinali - 10 Giugno 2017

17.00 Rappresentativa Lega Pro – Salernitana Stadio "Simonetta Lamberti" 5 - 1

18.30 Rappresentativa U.17 LND – Cavese Stadio "Simonetta Lamberti" 5 - 0

Finale - 11 Giugno 2017

18.30 Rappresentativa U.17 LND vs Rappresentativa Lega Pro Stadio "Simonetta Lamberti"

I convocati



Portieri

Lassi Marco 10/10/2000 Sondrio (CR Lombardi)

Calisse Leonardo 27/05/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Decaria Davide 21/05/2000 Palmese (Serie D)



Difensori

Zecchini andrea 22/03/2000 Varese (Serie D)

Ceccarini Federico 17/04/2000 Accademia Calcio Roma (CR Lazio)

Tarasco Andrea 22/09/2000 Olginatese (Serie D)

Oliva Ivan 27/12/2001 Frattese (Serie D)

Maggioli Manuel 6/04/2000 Fya Riccione FN (CR Emilia Romagna)

Paludetto Piero 10/09/2000 Union Feltre (Serie D)

Capogna Francesco 19/02/2000 Savio (CR Lazio)



Centrocampisti

Muccio Fabio 8/04/2000 S. Agnello (CR Campania)

Rozzi Nicolò 7/03/2000 Tolentino (CR Marche)

De Marchis Alessandro 24/09/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Trevisan Matteo 14/07/2000 Mori S. Stefano (CPA Trento)

Angeli Lorenzo 11/08/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Barbato Antonio 10/05/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Castellano Alessandro 20/05/2000 Vis Pesaro (Serie D)



Attaccanti

Follo Davide 20/03/2000 Albalonga (Serie D)

Siviero Michael 4/08/2000 Bresso (CR Lombardia)

Nunziante Christian 28/06/2000 Cavese 1919 (Serie D)

Cossalter Alex 2/05/2000 Union Feltre (Serie D)

Giorgi Giovanni 31/05/2003 Segato Viola (CR Calabria)

Staff Tecnico / Dirigenziale

Capo Delegazione: Mirarchi Saverio

Supervisore Tecnico: Gentilini Augusto

Allenatore: Fausto Silipo

Allenatore in Seconda: Cittadino Francesco

Preparatore dei Portieri: Mancinelli Roberto

Medico Responsabile: Bova Giuseppe

Fisioterapista: Bonetto Andrea

Magazziniere: Della Pelle Sandro

Ufficio Stampa e Comunicazione: Muti Cristiano

Segretario: Branchesi Alberto