Calcio. Torneo delle Regioni C11 LND: la 57^ edizione dal 24 al 31 marzo in Abruzzo

Torneo delle Regioni C11, in rampa di lancio l’edizione 57

La manifestazione giovanile di punta della Lega Nazionale Dilettanti torna in Abruzzo dal 24 al 31 marzo dopo il terremoto del 2009. Occasione di rinascita sportiva e sociale per gli organizzatori locali e per il territorio.

PESCARA, 7 MARZO – L’edizione numero 57 del Torneo delle Regioni è alle porte. Il grande appuntamento targato LND fa tappa quest’anno in Abruzzo dal 24 al 31 marzo con il calcio a 11, un ritorno dopo l’edizione del 2009 segnata dal terremoto aquilano.

L’evento è stato presentato questa mattina presso la sala “Tosti” dell’Auditorium dell’Aurum dove sono intervenuti il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo LND Daniele Ortolano, il Presidente CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, l’Assessore regionale allo Sport Silvio Paolucci e il Consigliere comunale di Pescara Adamo Scurti, il quale ha portato i saluti del Sindaco Marco Alessandrini. “Il Torneo delle Regioni mancava in questa meravigliosa terra da tanti anni – commenta Sibilia - Siamo felici di tornare qui con un evento che rappresenta l’essenza della Lega Nazionale Dilettanti. Per i ragazzi e le ragazze che vi parteciperanno sarà un’esperienza indimenticabile sia dal punto di vista sportivo che culturale. Ringrazio il CR Abruzzo, le amministrazioni e tutti i partner della manifestazione per il loro grande impegno e lavoro”. Gli fa eco Ortolano visibilmente emozionato: “Volevamo assolutamente riportare qui il Torneo per cancellare la delusione dell’ultima volta quando siamo stati costretti a sospendere la manifestazione. Grazie al sostegno della Lega Dilettanti, delle istituzioni sportive e delle amministrative locali, degli sponsor e delle società dilettantistiche abbiamo avuto questa grande possibilità per il rilancio della nostra Regione”.Presenti anche il Vice Presidente Area Sud LND e Delegato al Calcio Femminile Sandro Morgana, il Vice Presidente Area Centro LND Francesco Franchi, il Presidente del CR Molise e membro del Consiglio Direttivo SGS Piero Di Cristinzi, il Consiglio Direttivo del CR Abruzzo e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali del Comitato, il Vice Presidente del CRA Regionale Angelo Pasqua e i rappresentanti di alcuni dei Comuni che ospiteranno le gare del torneo: i Sindaci di Ortona e Lettomanoppello Leo Castiglione e Giuseppe Esposito, gli Assessori allo sport di Pineto, Martinsicuro e Francavilla al Mare Gabriele Martella, Alessandro Casimirri e Rocco Alibertini.Per gli sponsor della manifestazione Honda Italia e San Tommaso specialità alimentari Marcello Vinciguerra e Silvia D’Alessandro. Tra i partner della LND Stefano Bianchi di La Loggia Sport e Roberto Cianfrone di Italgreen. Hanno partecipato anche il Delegato allo Sport del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo Luigi Mastrangelo e il Preside dell’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria Giovanna Ferrante, parti attive della macchina organizzativa.Regione Abruzzo, Comuni, aziende sponsorizzatrici e società sportive hanno assistito il Comitato Organizzatore Locale nell’allestimento della manifestazione, coordinandosi per affiancare alla parte squisitamente agonistica dell’evento tutte le potenzialità turistiche e culturali di un territorio ricco di eccellenze.I protagonisti assoluti della kermesse LND saranno i 1500 atleti, tra calciatori e calciatrici dai 14 ai 22 anni, delle 75 Rappresentative delle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminili che difenderanno i colori di tutte le Regioni italiane e dei comitati autonomi di Trento e Bolzano. Calcolando anche gli staff tecnici e dirigenziali, nonché i vari collaboratori e il settore arbitrale, ben 2200 persone parteciperanno in maniera diretta all’evento.Numeri impressionanti che non finiscono qui. Le gare in programma sono 139, e saranno giocate su 36 campi di tutte le province abruzzesi: L’Aquila (L’Aquila Acquasanta, Pescina), Chieti (Francavilla al Mare Valle Anzuca, Francavilla al Mare Antistadio, Miglianico, Ortona, Sambuceto), Pescara (Cepagatti, Città S.Angelo Comunale, Città S.Angelo Poggio Ulivi, Lettomanoppello, Montesilvano, Pescara Flacco, Pescara Gesuiti, Pescara Rancitelli, Pescara Zanni, Scafa, Spoltore, Torre de’ Passeri), e Teramo (Atri Centro Turistico Integrato, Atri Paese, Castelnuovo Vomano, Cologna Spiaggia, Controguerra, Giulianova Castrum, Giulianova Fadini, Martinsicuro, Pineto Druda, Pineto Pavone, Roseto Fonte dell’Olmo, S.Egidio Comunale, S.Egidio Secondario, Silvi Marina, Teramo Acquaviva, Teramo Bonolis, Teramo San Nicolò). 18 gli alberghi che ospiteranno i calciatori e i dirigenti nelle località di Alba Adriatica, Francavilla al Mare, Giulianova, Montesilvano, Ortona, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto, Villa Rosa di Martinsicuro.Questi i partner della manifestazione: a quelli targati LND HS-Only For Football, Generali, Molten, Quid, Italgreen e La Loggia Sport, si affiancano i locali Assessorato allo Sport della Regione Abruzzo, Abruzzo Travelling, Università degli Studi di Teramo, HONDA, San Tommaso Specialità Alimentari, IPSSAR Giovanni Marchitelli di Villa S.Maria.Dal 24 al 26 marzo andrà in scena la fase a gironi: cinque raggruppamenti per le categorie Juniores, Allievi eGiovanissimi, quattro per il femminile. Si parte ogni giorno alle ore 10 con le partite dei Giovanissimi, a seguire gli Allievi alle 11.30, le calciatrici alle 14.30 e i ragazzi della Juniores alle 16.Giornata di riposo il 27 marzo, poi si riprende con Quarti di Finale e Semifinali il 28 e il 29 (Giovanissimi ore 11.00, Allievi e Femminile ore 14.30, Juniores ore 16.30).Le Finali saranno articolate in due giornate: il 30 marzo si terranno al Bonolis di Teramo quelle di Giovanissimi (14.30) e Allievi (16.30); il 31 trasferimento all’Acquasanta di L’Aquila per Femminile (11:30) e Juniores (14:30).Prima Fase (gironi)24 marzo – 1ª giornata25 marzo – 2ª giornata26 marzo – 3ª giornataSeconda Fase (eliminazione diretta)28 marzo – quarti di finale29 marzo – semifinali30 marzo – finali Giovanissimi e Allievi31 marzo – finali Femminile e JunioresCOME SEGUIRE IL TORNEOTutta la comunicazione del 57° Torneo delle Regioni calcio a 11 sarà orientata al coinvolgimento del pubblico più vasto possibile con l’obiettivo di offrire un’esperienza di interazione personalizzata e ricca di contenuti.Web e social network giocheranno un ruolo fondamentale: su facebook.com/LegaDilettanti gli utenti troveranno news, programma e risultati delle partite oltre agli album con le foto più belle; su twitter.com/@LegaDilettanti #tdr2018 sarà possibile seguire tutto l’evento mixando i contenuti degli utenti con quelli ufficiali della manifestazione, mentre su instagram.com/legadilettanti troveranno ampio spazio le foto ed i video più suggestivi.Al loro fianco il portale dedicato torneodelleregioni.lnd.it sarà il punto di riferimento per tutti i contenuti provenienti dai campi di gioco e per gli approfondimenti.L’esperienza “live” sarà favorita dall’ingresso gratuito a tutti gli impianti che ospiteranno le 139 gare in programma e dalla trasmissione in diretta streaming di 52 match su diverse piattaforme web, alcune delle quali sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale DIlettanti. Una trasmissione serale, sempre in streaming, manderà in onda gli highlights della giornata, facendo una panoramica dettagliata della competizione e degli avvenimenti più importanti del Torneo. Per i più tecnologici, tutte le gare del 57° Torneo delle Regioni potranno essere seguite utilizzando l’applicazione per smartphone Goalshouter con una cronaca testuale ricca di informazioni, statistiche e notifiche personalizzate.Sul fronte della carta stampata, la testata locale Il Centro dedicherà un inserto quotidiano con tabellini, classifiche, informazioni utili, interviste, commenti e scatti di gioco. Sull’edizione online del giornale saranno disponibili inoltre i contenuti della trasmissione in streaming.Ampia visibilità anche sui grandi quotidiani sportivi nazionali: Corriere dello Sport e Tuttosport racconteranno sulle proprie pagine uno dei maggiori eventi di calcio giovanile nel panorama europeo.Per maggiori info consultare il sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it