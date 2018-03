Calcio. Torneo di Arco: Partenza in salita per Rappresentativa Under 17 LND

Torneo di Arco: Partenza in salita per Rappresentativa Under 17 LND

Esordio amaro contro i campioni in carica. La grinta dei ragazzi di Statuto non basta ad evitare la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta. Sempre nel girone A La Samp supera la Lazio con lo stesso risultato.

ARCO (TN), 8 MARZO – La Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti bagna il proprio esordio alla 47^ edizione del Torneo di Arco “Beppe Viola” nel girone A con una sconfitta prevedibile, già sulla carta, considerata la caratura dell’avversario.

Nonostante il grande impegno messo in campo dalla squadra guidata da mister Francesco Statutol’Atalanta ha avuto la meglio per 3-0 in virtù di una notevole condizione fisica e tecnica. Concluso il doveroso minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di “Capitan gentile” Davide Astori, che proprio qui vinse nel 2004 con la maglia del Milan, è cominciata quindi l’avventura della Rappresentativa LND al cospetto dei campioni in carica. Insieme ai 22 ragazzi classe 2001 di Statuto, 16 le squadre al via con più di 300 atleti in rappresentanza del miglior panorama Under 17 italiano e non solo. Per la selezione della Lega Nazionale Dilettanti, alla sua quinta partecipazione consecutiva, una gara inaugurale dall’alto coefficiente di difficoltà contro una signora Atalanta, allenata da Giovanni Bosi, vincitrice per ben 5 volte il Trofeo con due successi consecutivi nelle ultime edizioni. Squadra orobica che anche quest’anno punta alla vittoria finale a caccia di un “triplete” mai ottenuto consecutivamente da nessuna formazione. Nel match di apertura contro la Nazionale U.17 LND, la formazione bergamasca conferma infatti le aspettative e blinda il proprio successo nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Diallo Amad Traorè, giocatore dalla grande velocità e prestanza fisica.Dopo qualche primo pericoloso affondo dalle parti di Marco Del Giudice il vantaggio dei neroazzurri giunge inesorabile al 4’, grazie ad un’azione in velocità sul lato destro innescata da Edgar Albani e finalizzata dall’ivoriano. Raddoppio ancora ad opera di Traorè al 12’, questa volta su assist di Steel Evariste Kichi N’Da. Per la Lega Nazionale Dilettanti buone le iniziative di Lorenzo Giovane, Pasquale Filippo Gatto ed Omar Khailoti e soprattutto ottimo l’approccio nella ripresa ma a complicare le cose arriva anche la terza marcatura dei lombardi con Lorenzo Bertini, poco dopo il precedente palo colpito proprio dal numero 11 bergamasco, quando siamo al 7’. Un gol quello di Bertini che mette la strada completamente in discesa per la squadra di Bosi. La Rappresentativa LND chiude il match in attacco, con grande cuore, senza comunque riuscire a violare la porta difesa da Lorenzo Avogadri. Per la formazione di Statuto non c’è tempo per leccarsi le ferite ma la necessità di pensare immediatamente al secondo match in programma domani alle 15.15 contro la Lazio prima dell’ultimo impegno della fase eliminatoria fissato per sabato 10, alle 13, contro i blucerchiati. La vincente del raggruppamento se la vedrà l’11 con la prima del girone C che coinvolge Brøndby, Bologna, Roma e Rappresentativa Lega Pro.Rappresentativa Nazionale Under 17 LND – Atalanta 0-3Rappresentativa Nazionale Under 17 LND: (4-4-2) Del Giudice; Bassi, Lavano (22’ st Piermarini), Khailoti, Giovane; Terranova (22’ st Labalestra), Suraci (1’ st Santagata), Linati, Alberini (1’ st Sabattini); Melaccio (20’ st Demofonti), Vari (7’ st Gatto). A disp: Di Mauro, Panizza, Facchinetti. All: StatutoAtalanta: (4-3-3) Avogadri, Bergonzi, Raccagni, Finardi (27’ st Ghisleni), Campello, Kichi N’Da (30’ st Solcia), Albani (15’ st Piccoli), Traorè, Bertini (15’ st Signori), Milani (27’ st Galati), Moukam Mbole (20’ st Boafo). A disp: Okoli, Durin, Kobacki. All: BosiMarcatori: 4’ pt Traorè, 12’ pt Traorè, 7’ st Bertini.Arbitro: Ramanzini di TrentoI risultati della 1^ giornata – Girone eliminatorio - calendario completo

Girone A - Arco, via Pomerio

13.00 Atalanta-Rappr. Dilettanti 3-0

15.15 Sampdoria-Lazio 3-0

Girone B – Campo Arco, Romarzollo

13.00 Torino-Hellas Verona 1-1

15.15 Milan-Rappr. Trentino 6-0

Girone C – Campo Riva del Garda, Varone

13.00 Brondby-Bologna 1-2

15.15 Roma-Rappr. Lega Pro 0-0

Girone D – Campo Mori

13.00 Napoli-Chievo 0-0

15.15 Arco-Partizan 0-3

Girone A: Il cammino della Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti

8 Marzo - Arco-Via Pomerio

Ore 13: Atalanta-Nazionale Dilettanti Under 17 3-0

Ore 15.15: Sampdoria-Lazio 3 - 0

9 Marzo - Arco – Romarzollo

Ore 13.00: Atalanta-Sampdoria

Ore 15.15: Lazio-Nazionale Dilettanti Under 17

10 Marzo – Mori

13: Sampdoria-Nazionale Dilettanti Under 17

15.15: Atalanta-Lazio

Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti

I convocati

Portieri: Salvatore Di Mauro; Marco De Giudice; Alessandro Noto

Difensori: Simone Bassi; Gerardo Pio Lavano; Omar Khailoti; Lorenzo Giovane; Michele Panizza; Aramis Facchinetti; Raffaele Santagata

Centrocampisti: Vito Giovanni Labalestra; Danilo Terranova; Francesco Suraci; Gabriele Piermarini; Lorenzo Sabattini; Pablo Linati; Gianmarco Alberini; Davide Mattei

Attaccanti: Manuel Melaccio; Pasquale Filippo Gatto; Federico Vari; Francesco Demofonti



Lo staff tecnico dirigenziale

Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella

Coordinatore organizzativo e Segretario: Alberto Branchesi

Allenatore: Francesco Statuto

Allenatore in 2^: Gianfranco Tosoni

Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli

Medico Responsabile: Gennaro Esposito

Osteopata: Caterina Giuliani

Fisioterapista: Andrea Bonetto

Addetto alla Segreteria: Fabio Ferrari

Magazziniere: Walter Ciolli