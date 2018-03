Calcio. Torneo di Arco: Rappresentativa LND Under 17, fuori con orgoglio

Torneo di Arco: Rappresentativa LND Under 17, fuori con orgoglio

Sconfitta di misura contro i biancocelesti della Lazio. Terranova accorcia le distanze allo scadere ma la rimonta non riesce. A bordo campo per l’intera durata del match anche il Presidente Cosimo Sibilia

ARCO (TN), 9 MARZO – Secondo stop per la Selezione LND di Francesco Statuto ed eliminazione dalla 47^ edizione del Torneo “Beppe Viola” con un turno d’anticipo. C’è rammarico per non esser riusciti a completare una rimonta che, per quanto visto nell’arco dei 70’, sarebbe stata anche meritata. Anche il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, a bordo campo per tutta la gara, ha sofferto insieme ai ragazzi nei concitati minuti finali. La Lazio vince per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Nicodemo al 12’, destro al volo nell’affollata area LND e di Barba al 18’ che raccoglie un suggerimento dalla sinistra di Shoti. Sette lunghi minuti nei quali la Rappresentativa LND ha prestato il fianco alle incursioni di Shoti, Spolrtini e Ciotti.

A dispetto del risultato finale la squadra arancio blu ha esercitato una costante pressione verso l’area laziale senza però riuscire a rendersi del tutto pericolosa negli ultimi undici metri, complice una difesa attenta e muscolare che ha permesso alla Lazio di mantenere a lungo il doppio vantaggio. Gianmarco Alberini si è reso protagonista di una buona quantità di spunti per Pasquale Gatto e Francesco Demofonti così come il numero uno Salvatore Di Mauro di un paio di pregevoli interventi tra i pali. Anche Davide Mattei, uscito a metà ripresa per infortunio, ci ha provato su calcio di punizione in due circostanze ed una per poco non viene premiata dal tiro di Lorenzo Giovane, dopo una ribattuta, bloccato a terra dal portiere laziale Pinna. Il gol per la Rappresentativa LND Under 17 arriva al 29’ del secondo tempo con l’ultimo entrato Danilo Terranova che ribadisce in rete un gran tiro di Linati da fuori area sfuggito alla difesa biancoceleste. Il forcing finale però non produce gli effetti sperati. Chiusura domani con l’ultimo impegno della fase eliminatoria fissato per le 13 a Mori, contro la Sampdoria che già sente odore di qualificazione.Rappresentativa Nazionale Under 17 LND – Lazio 1-2Rappresentativa Nazionale Under 17 LND: (4-3-3) Di Mauro; Khailoti, Labalestra, Giovane, Gatto (30’ pt Piermarini), Panizza (10’ st Lavano), Facchinetti (10’ st Bassi), Sabattini (10’st Suraci), Alberini (19’ st Terranova), Mattei (16’ st Linati), Demofonti (5’ st Melaccio) A disp: Bassi, Terranova, Santagata, Vari, Noto All: StatutoLazio: (4-4-2) Pinna, Petricca (1’ st Canestrelli), Silvestre, De Angelis, Ciotti (19’ st Bonanni), Shoti (11’ st Cesaroni), Francucci (1’ st Del Mastro), Spolrtini, Barba (19’ st Attia), Scaffidi (1’ st Siclari), Nicodemo (11’ st Kammou) A disp: Sordini, Cerbara All:D’AndreaMarcatori: 12’ pt Nicodemo (L), 18’ pt Barba (L), 29’ st Terranova (LND)I risultati della 2^ giornata – Girone eliminatorio

Girone A ARCO - ROMARZOLLO

13:00 Atalanta – Sampdoria 1-1

15:15 Lazio Rapp. Nazionale Dilettanti U17 2-1



Girone B ARCO - VIA POMERIO

13:00 Milan – Torino 1-1

15:15 Hellas Verona - Rappresentativa Trentino 1-1



Girone C MORI

13:00 Brøndby - Rapp. Lega Pro Under 17 1-1

15:15 Roma – Bologna 3-0



Girone D RIVA DEL GARDA - VARONE

13:00 Napoli - Usd Arco 10-0

15:15 ChievoVerona - Partizan 3-2



Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti

I convocati

Portieri: Salvatore Di Mauro; Marco De Giudice; Alessandro Noto

Difensori: Simone Bassi; Gerardo Pio Lavano; Omar Khailoti; Lorenzo Giovane; Michele Panizza; Aramis Facchinetti; Raffaele Santagata

Centrocampisti: Vito Giovanni Labalestra; Danilo Terranova; Francesco Suraci; Gabriele Piermarini; Lorenzo Sabattini; Pablo Linati; Gianmarco Alberini; Davide Mattei

Attaccanti: Manuel Melaccio; Pasquale Filippo Gatto; Federico Vari; Francesco Demofonti

Lo staff tecnico dirigenziale

Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella

Coordinatore organizzativo e Segretario: Alberto Branchesi

Allenatore: Francesco Statuto

Allenatore in 2^: Gianfranco Tosoni

Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli

Medico Responsabile: Gennaro Esposito

Osteopata: Caterina Giuliani

Fisioterapista: Andrea Bonetto

Addetto alla Segreteria: Fabio Ferrari

Magazziniere: Walter Ciolli