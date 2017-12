Calcio: tratta baby calciatori. Operazione Polizia, perquisizioni a Parma e Milano

Calcio: tratta baby calciatori da Costa d'Avorio, 3 arresti. Operazione Polizia, in corso perquisizioni a Parma e Milano

MILANO, 01 DICEMBRE - Baby calciatori della Costa d'Avorio fatti entrare clandestinamente in Italia: è l'accusa nei confronti di un italiano e due ivoriani arrestati questa mattina dalla polizia al termine di un'indagine condotta dalla squadra mobile di Parma e dal Servizio centrale operativo.

Perquisizioni sono in corso a Parma e Milano. Nei confronti dei tre si ipotizzano i reati di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione pervenuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia riguardante proprio il presunto traffico di piccoli calciatori.I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12.00 in questura a Parma.