Calcio. U18 LND: Buon test prima del Caput Mundi - Under 17, avanti con fiducia

Terminati i raduni delle Rappresentative Nazionali LND Under 18 e 17

ROMA, 7 FEBBRAIO - Si è concluso con un’amichevole con la Juniores del Trastevere il raduno della Nazionale Under 18 Dilettanti, svoltosi da lunedì 5 febbraio ad oggi presso il centro sportivo “Mancini” di Roma. Ventitre giocatori tra Campionati Regionali e Serie D (obbligo impiego non più di dodici della quarta serie), selezionati attraverso un capillare lavoro di scouting su tutto il territorio nazionale, sono stati per tre giorni agli ordini del selezionatore Fausto Silipo che ha potuto tastare il polso del livello di un gruppo composto da elementi classe 2000. Una squadra che deve subito dare sul campo risposte importanti in vista del prossimo appuntamento. L’Under 18 infatti sarà impegnata al Torneo Internazionale Caput Mundi in programma dal 19 al 23 febbraio sui campi di calcio del Lazio.

“Sono soddisfatto – sorride Fausto Silipo. "In poco tempo abbiamo creato un bel gruppo con tanta personalità. Molti di questi ragazzi giocano in piazze importanti, non sentono le pressioni malgrado siano appena maggiorenni. Hanno colto al volo questa opportunità con entusiasmo e senso di responsabilità. Ho buone sensazioni in vista del Caput Mundi, ed oggi con il Trastevere ho avuto i giusti riscontri.”

Per la cronaca, tutti i convocati sono scesi in campo. Sotto una pioggia fitta la Rappresentativa ha battuto il Trastevere per 3-2 grazie ai gol di Cossalter, Trentini e Dininno.

Ieri martedì 6 febbraio spazio ad un incontro del Dott. Aldo Grauso, psicologo dello sport dell'Equipe sanitaria Lnd, con i ragazzi della Rappresentativa Under 18 attraverso la metodologia dell'Imagery e del Brainstorming, parte integrante del Metodo 2 T, incentrata sugli obiettivi sportivi a livello personale e di gruppo. Risultati più che positivi di tutto il collettivo che si è dimostrato ben consapevole dell'orgoglio di rappresentare la nazione nell' importante Roma Caput Mundi.

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE UNDER 18 LND-TRASTEVERE JUNIORES 3-2

Rappresentativa U18 - Formazione 1^ tempo (3-5-2): Lassi (Sondrio) 30’st Loliva (Gravina); Zulic (St. Georgen), Maggioli (Rimini), Cescatti (Mori); Paludetto (Feltre), Messori (Formigine), Guadagno (Agropoli), Giorgiò (Palmese), Notaristefano (Altamura); Cossalter Cap. (Feltre), Follo (Albalonga).

Formazione 2^ tempo (3-4-2-1): Loliva (Gravina) 15’st Cecchi (Grassina); Gargiulo (Aversa), Mattei (Troina), Maggioli (Rimini) 15’st Sciretta (Scalera); Zulic (St. Georgen), Guadagno (Agropoli), Campagna (Romagna Centro), Piccardo (Busalla); Dininno (Gravina), Albini (Rimini); Trentini (Trento). All: Silipo

Trastevere (formazione 1^ tempo): Russo, Monaldi, Giuliani, Cosi, Capuani, Pecci, Di Vetta, Chinappi, Romani, Sannipoli, Gullotto.

Formazione 2^ tempo: Cannone, Faitanini, Fiorini, Limeli, Bolletta, Marotta, Santarelli, Guerani, Putrino, Cipriani, Barbarossa. All: Mauro Mazza

Arbitro: Mario Terri di Roma 1

Assistenti di linea: Francesco Arena di Roma 1 e Roberto D’Ascanio di Roma 2

Reti: 30’ pt Cossalter (R), 16’st Trentini (R), 18’st rig. e 23’st (T) Cipriani (T), 20’st Dininno (R)

Lista convocati

Portieri: Andrea Loliva (Gravina), Marco Lassi (Sondrio), Jacopo Cecchi (Grassina)

Difensori: Giulio Mattei (Troina), Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Gianluca Marcedula (2000 Calcio Acquaesapone), Manuel Maggioli (Rimini), Vincenzo Sciretta (Fides Scalera), Nicola Cescatti (Mori S.Stefano), Christian Notaristefano (Team Altamura), Andrea Piccardo (Busalla), Benjamin Zulic (S.Georgen), Piero Paludetto (Union Feltre)

Centrocampisti: Francesco Campagna (Romagna Centro), Pietro Messori (Formigine), Domenico Dininno (Gravina), Filippo Albini (Rimini), Giuseppe Lauro (S.Agnello)

Attaccanti: Alex Cossalter (Union Feltre), Davide Follo (Albalonga), Paolo Giorgiò (Palmese), Nicholas Trentini (Trento)

STAFF - Capo Delegazione: Saverio Mirarchi; Coordinatore Organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Fausto Silipo; Vice All: Francesco Cittadino; Preparatore Dei Portieri: Bruno Federici; Medico Responsabile: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Magazziniere: Walter Ciolli; Segreteria: Barbara Coscarella

--------------------------------------------------------------------------------------

Terminato anche lo stage della Rappresentativa Nazionale Under 17 LND tenutosi al “Roman Sport City” di Pomezia dal 5 al 7 febbraio. Ventisei calciatori classe 2001, sia dei sodalizi regionali sia della Serie D, hanno lavorato sotto gli occhi attenti di mister Francesco Statuto che sta serrando le fila in vista della partecipazione della squadra al Torneo Arco di Trento in programma dall’8 al 13 marzo. “Con il passare dei raduni scopro con piacere ragazzi molto attenti, vogliosi di emergere, giovani affamati, come piacciono a me” – sottolinea Francesco Statuto. “Il gruppo si sta cementando, lo spirito è quello giusto, è bellissimo lavorare con giovani che hanno tanta voglia d’imparare. Lo scouting funziona. Faccio i complimenti alle società che ci hanno messo a disposizione dei ragazzi molto preparati”. Il prossimo raduno dell’under 17 è in programma dal 19 al 21 febbraio a Pomezia.

Lista convocati

Portieri: Marco Del Giudice (Vastogirardi), Salvatore Di Mauro (Virtus Volla), Andrea Carta (Latte Dolce)

Difensori: Cristian Fabriani (San Nicolò Teramo), Michele Panizza (Trento), Simone Bassi (Enotria), Aramis Facchinetti (Virtusvecomp Verona), Tommaso Testaguzza (Sestese), Lorenzo Giovane (Arconatese), Gerardo Pio Lavano (Avigliano), Brian Servidio (Forza Ragazzi Schiavonea), Francesco Veneziale (Urbetevere), Omar Khailoti (Sangiustese)

Centrocampisti:Marco Leporatti (Maliseti Tobbianese), Matteo Antonangeli (Grifone Monteverde), Domenico Pizzulli (Nick Calcio Bari), Francesco Suraci (C.S.P.R 94), Vito Giovanni La Balestra (Team Altamura), Francesco Demofonti (Certosa), Andrea Ferrante (Savio), Gianmarco Alberini (Mantova), Gabriele Piermarini (Vigor Perconti)

Attaccanti: Giammarco Tocci (Lupa Roma), Pasquale Filippo Gatto (Bocale Calcio Admo), Federico Vari (Urbetevere), Antonio Brogna (Scuola Calcio Spes)

STAFF - Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Francesco Statuto; Vice All: Gianfranco Tosoni; Preparatore Dei Portieri: Marco Fanciulli; Medico Responsabile: Giuseppe Esposito; Fisioterapista: Walter Verdi; Magazziniere: Sandro Della Pelle; Segreteria: Fabio Ferrari