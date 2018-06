Calcio: ufficiale Stroppa il nuovo allenatore del Crotone

CROTONE, 20 GIUGNO - Il nuovo allenatore del Crotone Calcio, che dopo la retrocessione dalla serie A torna a giocare in B, sara' Giovanni Stroppa. Lo comunica il club rossoblu spiegando che il tecnico sara' legato al Crotone per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2020, con opzione per la terza. Stroppa, che ha rescisso l'accordo che lo legava al Foggia Calcio 1920, vanta una carriera da calciatore caratterizzata da 456 presenze e 45 gol tra i professionisti nelle file, tra le altre, di Milan e Lazio oltre a 4 presenze nella nazionale maggiore dell'era Arrigo Sacchi. Svestiti i panni da calciatore, ha iniziato la sua carriera d'allenatore nel 2006.