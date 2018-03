Calcio. Viareggo Cup: esordio brillante della Rappresentativa Serie D, 3-1 al Livorno. Esordio brillante della Rappresentativa Serie D alla Viareggo Cup, 3-1 al Livorno I centri di Gassamà, Dumancic e Svidercoschi nella ripresa ribaltano il risultato

LIVORNO, 12 MARZO - Dopo tre anni la Rappresentativa torna a vincere la gara d’esordio alla Viareggio Cup e lo fa nel modo migliore, rimontando lo svantaggio grazie a una prestazione tutta testa e cuore. I ragazzi della D battono il Livornoper 3-1 ma la proporzione del punteggio poteva essere molto più ampia. Al “Picchi”, nella tana degli avversari, è andata in scena una partita forte, intensa ed emozionante. Pronti via ed al 6’ il Livorno passa in vantaggio con Noccioli nella prima occasione, sarà l’unica in tutta la partita per i labronici. Da quel momento in campo c’è solo la Rappresentativa che risale la china schiacciando il Livorno nella sua metà campo, tante le occasioni sciupate dalla squadra di Augusto Gentilini.

Nella ripresa la Rappresentativa aggiusta la mira e in 9’ ribalta il risultato, all’11’ Gassamà pareggia i conti con un gol da attaccante consumato. Al 20’ Dumancic sfodera una perla che strappa gli applausi del pubblico. Il fendente del giocatore dell’Albalonga s’insacca all’incrocio dei pali. La Rappresentativa continua a far tremare la difesa avversaria, fioccano le occasioni, il tris è la logica conseguenza di una prevalenza territoriale netta. Al 33’ Kargbo semina una serie di avversari e serve un assist delizioso a Svidercoschi che deve solo spingere la palla in rete. La D continua a macinare gioco e sfiora il poker più volte, ma alla fine si accontenta del 3-1. Nell’altra gara del girone l’Empoli ha superato di misura la Virtus Entella.

Visibilmente soddisfatto il selezionatore Augusto Gentilini:” In una competizione così breve e intensa è sempre importante esordire bene. Siamo partiti leggermente contratti, comunque abbiamo subito poco. Mi è piaciuta la reazione della squadra, i ragazzi sono rimasti lucidi, hanno trovato le certezze che cercavano, esprimendo tutte le loro qualità, quelle che conosco. Abbiamo sprecato tanto, nelle prossime partite dovremo essere più precisi”.

In tribuna il Coordinatore e il Segretario del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e Mauro De Angelis. Sugli spalti anche Cristiano Lucarelli per sostenere il figlio Mattia in campo per i labronici.

La seconda sfida è in programma mercoledì 14 alle ore 15.00 contro l’Empoli sul terreno di gioco del “Martini” di Castelfranco di Sotto (Pi). Chiusura con la Virtus Entella sabato 17 sempre alle ore 15.00 al “Panigiani” di Tavarnelle Val di Pesa (Fi).



RAPPRESENTATIVA SERIE D-LIVORNO 3-1

Reti: 5’pt Noccioli (L), 11’st Gassamà (R), 20’st Dumancic (R), 33’st Svidercoschi (R)

Rappresentativa Serie D (4-2-3-1) Vitali (Villabiagio); Omohonria (Mantova) 1’st Doda (Palazzolo), Njie (Chieri), Dumancic (Albalonga), Pellegrini (Virtus Bergamo) 37’st Cardamone (Legnago); Carannante Cap. (Audace Cerignola) 16’st Marino (Olympia Agnonese), Baba (Francavilla) 1’st Della Quercia (Pineto); Diarrassouba (Aquila Montevarchi), Gassamà (Gragnano) 16’st Kargbo (Campobasso), Palmisano (Nardò) 1’st D’Eramo (Avezzano); Alberti (Levico Terme) 16’st Svidercoschi (Lupa Roma). A disp: Pirana (Campodarsego), Cosentino (Picerno), La Bua (Olympia Agnonese), Marino (Olympia Agnonese), Comelli (Caravaggio), Del Piccolo (Cjarlins Muzane), Bisogno (Cavese). All: Augusto Gentilini

Livorno (4-3-3): Salvadogi; Del Bravo, Lischi, Santini, Lucarelli; Bellandi (34’pt Bartolini), Zhikov, Bardini; Noccioli (26’st Malandruccolo), Canessa, Pallecchi (26’st Alesso). A disp: De Chirico, Casanova, Marangon, Raffa, Carlucci, Fremura, Guida, Petri, Mazroui, Pini, Fornaciari, Salvadori, Balleri, Haoudi. All: Luigi Pagluica

Arbitro: Daniele De Tommaso di Rieti

Assistenti: D’Ilario di Tivoli e Mattera di Roma 1

Ammoniti: Palecchi (L), Carannante (R)

Recupero: 1’ + 4’

Note: campo pesante a causa delle abbondanti precipitazioni; ad inizio match è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del calciatore della Fiorentina Davide Astori scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo



LA GARA - Partenza subito in salita per la Rappresentativa che subisce il gol nella prima e unica conclusione in porta del Livorno nei primi 45’. Al 6’ Canessa serve un assist in profondità per Noccioli che in diagonale trova l’angolo giusto alla sinistra di Vitali. La D reagisce prendendo campo e creando un paio di situazioni pericolose in area livornese. La squadra di Gentilini colleziona angoli ma non trova il pari. Al 30’ bella conclusione dalla distanza di Alberti, Salvadogi smanaccia sopra la traversa. Diarrassouba in due occasioni tenta la fortuna da fuori area ma non inquadra la porta. Al 44’ occasione colossale per la Rappresentativa, Gassamà dalla destra serve al centro un pallone che va solo appoggiato in rete, Palmisano in spaccata lambisce il palo. E’ l’ultima occasione di un primo tempo ben giocato dalla Rappresentativa a cui manca solo il gol.



La Rappresentativa torna in campo con il piglio giusto dando continuità alla prestazione della prima frazione. Al 9’ tiro di poco alto di D’Eramo, preludio al pareggio che arriva due minuti dopo: Salvadogi devia un cross teso da sinistra, Gassamà si avventa sulla respinta e con una zampata rimette il risultato in equilibrio. In campo c’è una squadra sola, la palla è sempre nella metà campo dei labronici, il vantaggio è nell’aria e arriva nel modo più bello possibile, Dumancic dal vertice sinistro dell’area fa partire un fendente che s’insacca nell’incrocio alla sinistra del portiere livornese. Un giusto premio alla caparbietà dei ragazzi della D. Al 30’ Marino impegna severamente Salvadogi con un rasoterra preciso appena fuori area. Tre minuti dopo occasione colossale sciupata da D’Eramo servito con il contagiri da Diarrassouba. Il giocatore dell’Avezzano spara alto a porta vuota. Un giro di lancette e la Rappresentativa cala il tris, Kargbo salta mezza difesa del Livorno e appoggia la sfera a Svidercoschi che deve solo spingerla in rete. C’è tempo per altre due occasioni sprecate, una ghiotta con Cardamone, che l’arbitro fischia la fine dell’incontro.



FASE ELIMINATORIA

RISULTATI



EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 1-0

RAPPRESENTATIVA SERIE D-LIVORNO 3-1

CLASSIFICA

Rappresentativa Serie D 3 punti

Empoli 3

Virtus Entella 0

Livorno 0



CALENDARIO

Mercoledì 14 marzo (ore 15.00)

EMPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini”

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO

Livorno / Stadio “Banditella”



Sabato 17 marzo

EMPOLI-LIVORNO

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti”

VIRTUS ENTELLA-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani”