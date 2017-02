Calcio: Serie A, Crotone Juve 0-2, bianconeri si scatenano nella ripresa

Primo tempo sotto tono, bianconeri si scatenano nella ripresa

CROTONE, 8 FEBBRAIO - Mandzukic e Higuain riportano la Juve a +7 sulla Roma seconda e +9 sul Napoli terzo, ma la previsione di Massimiliano - "a Crotone non sarà facile" - non era completamente sbagliata. Ed alla Juventus capolista è servita tanta pazienza per portare a casa i tre punti contro i rossoblu' in uno stadio sold out: quindicimila spettatori per un incasso record di 629 mila euro.

Allegri, senza Marchisio, propone un centrocampo inedito e muscolare con Khedira e Rincon. Novità Pjaca dall'inizio, ma il numero 20 non incide più di tanto. Il Crotone ritrova invece Tonev dal primo minuto dopo infortunio. La gara è brutta.La Juventus non inizia come al solito di gran carriera anche perché il Crotone chiude ogni spazio con diligenza tattica ed ordine. Dani Alves e Asamoah non trovano mai spazio, chiusi da Mesbah e Sampirisi, mentre Dybala e Mandzukic vengono marcati a turno da Barberis e Capezzi che non permettono iniziative.Higuain è completamente isolato. Il Crotone invece si affida alle ripartenze ma i lanci sono preda di Bonucci e Rugani. Buffon è spettatore non pagante.Per vedere qualcosa di interessante serve una invenzione argentina: Higuain libera di tacco Dybala che va al tiro ma sbaglia la mira. La Juve non ha fantasia e l'attacco latita. Al 34' Higuain fa tutto solo e chiama Cordaz alla parata a terra. Al 43' si vede il Crotone con una conclusione di Capezzi che va fuori. L'occasione più ghiotta però capita ai bianconeri al 44': Cordaz respinge di piede un colpo di testa di Mandzukic, sulla ribattuta Dybala scavalca il portiere che tocca quanto basta per permettere a Ferrari di salvare sulla linea.La musica cambia nella ripresa. La Juve stavolta parte forte e non permette al Crotone di organizzarsi. La spinta sulle fasce aumenta ed i rossoblu cedono. Al 15' Dani Alves dalla destra crossa al centro dove Asamoah colpisce di testa chiamando Cordazalla respinta, Mandzukic è il più lesto di tutti e ribatte ingol.La Juventus comincia a palleggiare per non sprecare energie in vista del prossimo impegno. Solo Higuain cerca la soluzione personale per salire nella classifica marcatori. Il Pipita trova al 29' il guizzo giusto e con una finta si beve la difesa del Crotone, scarta anche Cordaz e deposita in rete proprio sotto lacurva dei tifosi bianconeri.Allegri preferisce non rischiare e mette Barzagli al posto di uno stanco Dani Alves. Il Crotone tira i remi in barca. Nicola toglie un volenteroso ma innocuo Falcinelli e fa debuttare Suljic, classe '96. Fino al fischio finale è festa sugli spalti.Da una parte i tifosi bianconeri di Calabria festeggiano la fuga in classifica, mentre i 6000 della curva sud rossoblu' continuano ad incitare i loro beniamini nonostante la brutta classifica.