Calciomercato 2017: tutti i colpi di mercato dei Big della Serie A

MILANO 12 LUGLIO - In Italia, il fenomeno del calciomercato è una vera e propria febbre estiva dai risvolti emozionanti che coinvolge chiunque, appassionati di calcio e tifosi, anche durante il periodo estivo.

Le società calcistiche iniziano a muoversi molto prima della fine del campionato, intavolando trattative succulente e contrattazioni interessanti anche durante il campionato.

Ufficialmente, l'attuale stagione del calciomercato termina il 31 agosto 2017, ultima data utile per depositare i contratti dei giocatori che effettueranno un cambio di casacca.I tifosi e gli appassionati di calcio traggono da questo momento di calciomercato un profondo godimento, in quanto possono confrontarsi tra di loro, esprimere le proprie opinioni e dibattere sulle possibili strategie messe in atto dalle dirigenze delle squadre. I pareri calcistici e i pensieri dei tifosi trovano espressione anche sotto forma di varie attività ludiche come le scommesse di calcio-mercato . Gli operatori del settore del gioco mettono a disposizione delle piattaforme autorizzate sulle quali si può scommettere su diverse attività sportive, ma anche sui movimenti del calciomercato.Anche se ufficialmente il calciomercato inizia i primi di luglio, le società calcistiche avviano le proprie campagne acquisti molto prima, per avere più tempo per accaparrarsi i talenti migliori e guadagnare un vantaggio sui club rivali.Tra i club che hanno già messo a segno i primi oculati colpi c'è il Milan del confermatissimo Vincenzo Montella, recentemente acquistato da un gruppo imprenditoriale cinese. Il club meneghino ha appena acquisito diversi giocatori che si distinguono per tecnica e rapidità: a completare le retrovie sono stati inseriti Musacchio, Rodriguez e Conti, centralmente sono stati acquisiti Kessié e Calhanoglu, mentre Borini e Andre Silva sono previsti in attacco. È facile comprendere che ci si trova davanti a un Milan quasi del tutto rinnovato, che darà del filo da torcere alle sue avversarie. L'altra compagine di Milano, l'Inter, anch'essa rilevata da un gruppo cinese, ha appena intrapreso una campagna acquisti notevole, annoverando tra le sue fila il talentuoso centrocampista Borja Valero, approdato a Milano dopo una lunga e complicata trattativa con la Fiorentina: cinque anni in maglia viola, lo spagnolo lascia Firenze e viene accolto nell'Inter dell'ex romanista Luciano Spalletti, che lo ha richiesto per le sue capacità di dare qualità al gioco di squadra e per la sua grande esperienza al centrocampo.Le due società che invece sono costrette a sottostare alle rigide regole del fair play finanziario sono Roma e Napoli, rispettivamente seconda e terza sul podio della massima serie 2016-17 alle spalle della Juventus. La società giallorossa del neo direttore sportivo Monchi ha previsto importanti cambiamenti, a partire dalla panchina, che vedrà l'arrivo del tecnico abruzzese ex Sassuolo Eusebio Di Francesco. Per disporre di un margine di investimento più ampio da riservare al calciomercato estivo 2017, la società capitolina ha deciso di lasciare andare i giocatori che desiderino fare ulteriori esperienze: non vestiranno più la maglia giallorossa il fortissimo difensore Antonio Rudiger, passato al Chelsea, il centrocampista Lendro Paredes, approdato allo Zenit, Mohamed Salah, ceduto al Liverpool e Francesco Totti, protagonista indiscusso del calcio romano ed eterno capitano della Roma, che il prossimo anno non farà più parte della rosa capitolina. La dirigenza giallorossa ha di conseguenza portato a Roma calciatori del calibro di Moreno e Karsdorp, entrambi ex difensori dell'Eredivisie, i centrocampisti Pellegrini e Gonalons, provenienti rispettivamente dal Sassuolo e dal Lione. Attendiamo di sapere chi sostituirà l'egiziano Salah sull'esterno destro, ma ancora non vi sono indiscrezioni a tale riguardo.Saltiamo direttamente a Napoli, dove la società azzurra si sta muovendo per migliorare la propria rosa titolari sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Il Napoli ha già dimostrato un gioco brillante nelle due sfide in Champions League contro il Real, sebbene non sia servito a passare il turno. L'organico del Napoli è già ricco di talenti, basti pensare che la scorsa campagna acquisti ha portato a Napoli giocatori del calibro di Zielinski, Rog e Maksimovic, corteggiati in tutta Europa. Tra le conferme troviamo quella del tecnico Sarri, il quale, in collaborazione con De Laurentis e con il direttore sportivo Giuntoli, ha l'obiettivo di inserire nella rosa partenopea elementi che possano alternarsi con gli intrasferibili Mertens, Insigne e Hamsik. A tale riguardo è stato acquistato Ounas dal Bordeaux, ma a breve assisteremo ad ulteriori colpi importanti per il futuro della compagine partenopea.