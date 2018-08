Calciomercato: Bonucci atteso a Torino, visite mediche per Higuain al Milan

TORINO, 2 AGOSTO - Incroci di mercato sull’asse Milano-Torino. Continuano, a distanza di un anno dalla trattativa che portò Leonardo Bonucci a vestire la maglia del Milan. Il percorso del difensore della Nazionale, oggi, è quello inverso: Bonucci è atteso a Torino nelle prossime ore, mentre nella direzione opposta si è già mosso Gonzalo Higuain (oggi visite mediche per lui) e si muoverà anche Mattia Caldara, di ritorno dalla tournée Usa con i bianconeri.

BONUCCI-BIS DAY.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Leonardo Bonucci ha già lasciato gli Stati Uniti per recarsi a Caselle, dove dovrebbe atterrare nel pomeriggio. Da lì dovrebbe recarsi direttamente alla Continassa per le visite mediche. Il nuovo contratto lo legherà ai bianconeri fino al 2023 e vedrà un netto taglio di ingaggio per il centrale viterbese: 5,5 milioni e mezzo a stagione, a fronte dei 7,5 guadagnati al Milan.

PIPITA-CALDARA.

Gonzalo Higuain è arrivato a Milano nella tarda serata di ieri, oggi è già tempo di visite mediche alla clinica “La Madonnina”. Il Pipita ha promesso di parlare soltanto a visite mediche completate, ma ci ha tenuto a ringraziare i tifosi della Juve per un supporto che, nel suo biennio bianconero, non è mai mancato. Insieme all’attaccante argentino, è in arrivo dagli Stati Uniti anche Mattia Caldara: una volta terminati i controlli i medici, i due saranno a tutti gli effetti dei giocatori rossoneri.

