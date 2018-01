Calciomercato Catanzaro calcio, un difensore pronto a lasciare i Giallorossi

CATANZARO 01 GENNAIO - Dirà sicuramente addio al Catanzaro a gennaio. Parliamo del difensore centrale, Domenico Marchetti (in foto). Ecco le parole del suo agente, Gianfranco Cicchetti a Zona Calcio.net: "Mi dispiace davvero tanto che Domenico Marchetti non stia trovando spazio a Catanzaro, sebbene gli inizi lasciassero presagire altro.

Lo sfortunato episodio di Reggio Calabria e il cambio in panchina lo hanno relegato ai margini. A gennaio cambieremo aria e il ragazzo avrà la possibilità di dimostrare tutto il proprio valore. 290 partite in carriera, di cui 260 nei professionisti, non si giocano d'altronde per caso. Marchetti è un difensore affidabile e roccioso, utile per qualunque squadra".