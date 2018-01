Calciomercato ecco tutte le ufficialità: Sepe, Bruschi, Regolanti, Taurino, Conti, Camarlinghi

CATANZARO, 13 GENNAIO - Sono già dieci giorni che si è aperto il calciomercato e anche oggi non sono mancate le ufficialità delle trattative: il centrocampista Davide Buono ha rescisso il suo contratto con la Virtus Francavilla.

L'attaccante Nicolò Bruschi è approdato in prestito al Cuneo, mentre il suo omologo Giuliano Regolanti ha salutato Pagani per vestire la maglia dell'Arezzo. L'esterno Antonio Sepe ha lasciato l'Akragas per trasferirsi al Catanzaro.

La Fidelis Andria si è accaparata le prestazioni dell'attaccante Leonardo Taurino, in prestito dalla Ternana. Incredibile invece quanto accaduto a Gubbio, dove il centrocampista Massimo Conti ha deciso di tornare sui suoi passi e non accettare il prestito all'Audace Cerignola, in attesa di altre destinazioni.

Il terzino Giulio Favale ha detto arrivederci al Pisa per abbracciare la causa del Gavorrano, così come il giovane attaccante Giulio Camarlinghi passato dal Livorno al Como nonché il laterale Marco Cotroneo trasferitosi dall'AlbinoLeffe alla Correggese e l'attaccante Davide Ruffolo dal Cosenza al Francavilla.

La Lucchese ha perso l'attaccante Alessandro De Vena, che ha accettato la corte della Casertana. Il difensore Luigi Luciani ha trovato la sua nuova squadra, dopo l'addio al Santarcangelo e il rientro al Venezia: si tratta del Gavorrano. Chiudiamo quindi con due rinnovi: quello del centrocampista Rosario Bucolo col Catania fino al 2020 e quello del difensore Mattia Bei col Monopoli fino al 2019.

Di seguito tutti i movimenti ufficiali, girone per girone, squadra per squadra: (Tuttomercatoweb)