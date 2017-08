Calciomercato, intreccio Monaco-Torino: Mbappé libera un posto per Belotti?

TORINO, 22 AGOSTO - Si apre un nuovo scenario nel mercato del Torino. Respinto l'assalto del Milan, per Andrea Belotti si fanno sempre più insistenti le sirene della Ligue1 e questa volta i granata potrebbero accettare l'offerta. Il Monaco, infatti, ha individuato nel Gallo il sostituto ideale del partente Kylian Mbappé, destinato al Psg.

Ormai separato in casa, l'attaccante francese è a un passo dai parigini che, dopo aver versato 222 milioni nelle casse del Barcellona per Neymar, sarebbero pronti a sborsarne 140 per il talento del Monaco. Una cifra che permetterebbe al club del Principato di pagare la clausola rescissoria di 100 milioni che Urbano Cairo ha fissato per la punta della nazionale. L'ultima parola, però, spetta comunque al giocatore.

In caso di partenza del Gallo, il principale indiziato per rinforzare l’attacco granata è Duvan Zapata, a lungo inseguito in questa finestra di mercato e valutato 25 milioni di euro dal Napoli. Le alternative sono Leonardo Pavoletti, M’Baye Niang, Luciano Vietto e Diego Falcinelli.

Claudio Canzone

Fonte foto: eurosport.com