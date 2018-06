Calciomercato, Juventus: Emre Can a Torino per le visite mediche, vicina la firma

TORINO, 21 GIUGNO - È il giorno delle visite mediche di Emre Can, prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è in questi istanti al J Medical, prima di sottoscrivere un contratto quadriennale che lo legherà al club bianconero. Operazione a parametro zero per la Juventus, che si assicura così il ventiquattrenne centrocampista tedesco in uscita dal Liverpool.

Il giocatore tedesco, assente a sorpresa dalla Germania mondiale di Russia 2018, è arrivato al J Medical accolto da oltre cento tifosi bianconeri. Selfie, cori, autografi e tanti tanti sorrisi. Si tratta del quarto rinforzo per Allegri, dopo gli arrivi – già programmati la scorsa stagione – di Caldara e Spinazzola, di ritorno dall’Atalanta, e di Mattia Perin dal Genoa.

Il mercato della Juventus non si ferma però qui. Dopo la firma di Emre Can, non passeranno molti giorni prima dell'ufficialità di un altro acquisto: ieri a Milano si è tenuto un vertice in cui la dirigenza bianconera ha ottenuto l'ok dal Valencia al trasferimento di Cancelo a Torino. La Juve verserà 38 milioni di euro al club spagnolo e si getterà poi alla ricerca di un altro centrocampista, ultimo tassello mancante al puzzle che ha in mente Massimiliano Allegri.

Claudio Canzone

Fonte foto: juventusnews24.com