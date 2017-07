Calciomercato, Juventus: fatta per Szczesny e De Sciglio. Ore calde per Schick e Bernardeschi

TORINO, 18 LUGLIO - La Juventus accelera sul mercato. Ieri la presentazione di Dougla Costa, subito dopo due colpi: il portiere Wojciech Szczesny e il difensore Mattia De Sciglio.

Quanto a Szczesny - atteso in giornata dalle visite mediche - l'accordo con l'Arsenal è stato trovato nella giornata di ieri: si vocifera di un affare da circa 12 milioni, bonus compresi. Per portare a Torino De Sciglio, che si presenterà al JMedical con 24 ore di ritardo rispetto al portiere ex Roma, la Juve stanzierà all'incirca la stessa cifra. Entrambi poi voleranno negli States insieme ai nuovi compagni, come espressamente richiesto da Allegri alla sua dirigenza.

Oggi però può essere una giornata fondamentale anche per gli altri due fronti aperti in casa bianconera. È in programma nelle prossime ore un summit con la Sampdoria per decidere il futuro di Schick, per il quale si attende il responso definitivo dei test medici. Quello che filtra è che l'attaccante cieco non abbia per fortuna nulla di serio, ma che abbia comunque bisogno di un periodo di riposo. Da chiarire tuttavia l'intenzione della Juventus, che potrebbe chiedere ai blucerchiati di rivedere i termini dell'affare, originariamente fissati a un pagamento da 30,5 milioni. L'idea di Marotta sarebbe quindi quella di proporre al suo ex club un prestito oneroso con obbligo di riscatto: da capire se i genovesi saranno disposti a venire incontro alla Vecchia Signora.

L'altra società con la quale Madama avrà stretti contatti in queste ore è la Fiorentina. Obiettivo: portare Federico Bernardeschi sotto la Mole. E la sensazione è che la trattativa possa andare in porto entro giovedì, giorno in cui la Juventus partirà alla volta degli Stati Uniti. Allegri infatti vuole il giocatore già a disposizione nella tournée statunitense: così si spiega il pressing di Marotta e Paratici nelle ultime ore per ottenere il sì definitivo della Fiorentina. In ballo, dopo aver concordato sulla parte fissa della spesa che la Juve dovrà pattuire (40 milioni), ci sono i bonus, che ancora non trovano d'accordo i due club. Non è sfumata tuttavia l'ipotesi di inserire Sturaro nell'affare, anche se il centrocampista non pare convinto al 100% dalla proposta dei toscani.

Claudio Canzone

Fonte foto: mondiali.net