Calciomercato Juventus, visite mediche per De Sciglio

TORINO, 19 LUGLIO - Giornate intense per i tifosi Juventini, dopo il recente addio alla formazione bianco-nera di Leonardo Bonucci, i destini di Milan e Juve continuano ad intrecciarsi. In queste ore il laterale difensivo De Sciglio sta svolgendo le visite mediche presso il JMedical di Torino. Il giocatore riabbraccerà il suo vecchio allenatore Allegri che già un anno fa aveva auspicato per un cambio di casacca del giovane, poi i bianco-neri preferirono il brasiliano Dani Alves svincolatosi dal Barcellona.

Il terzino scuola Milan si trasferisce, secondo indiscrezioni, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Cercherà il riscatto nella squadra vice campione d’Europa dopo un periodo non particolarmente felice dovuto anche ai diversi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per diverso tempo.

Il punto sul calciomercato in casa Juventus. Sul fronte portiere o vice-Buffon è stato acquistato dall’Arsenal il 27enne Szczesny, il quale dopo la parentesi Romana era tornato a Londra, senza aver mai disfatto le valige, infatti l’accordo con la squadra Torinese era già stato raggiunto da settimane. Il polacco è stato acquistato per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e dovrebbe subentrare da titolare il prossimo anno in caso di ritiro di Buffon.

La Juventus accelera per Federico Bernardeschi, la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di accelerare sul calciatore della Fiorentina, anche dopo lo stop alla trattativa Schick. Obiettivo della Juventus è quello di chiudere la trattativa per una quarantina di milioni di euro con eventuali contropartite.

Sempre attivi sul fronte centrocampo i direttori sportivi Paratici e Marotta, i nomi sono vari, da Matic a Emre can, passando per sempre vicino -ma lontano- N’Zonzi. L’impressione è che si cerchi un colpo ad effetto, per rinfrancare anche quella parte della tifoseria ancora sconvolta per l’addio lampo ed inaspettato di Bonucci, oltre che per permetterebbe al mister Allegri variazioni sul piano tattico anche a gara incorso.

Maria Azzarello

fonte immagine: Juventus.com