Calciomercato, la Roma prova il sorpasso sull\'Inter per Schick

ROMA. 20 AGOSTO - Tra le due litiganti alla fine, per Patrick Schick, potrebbe spuntarla la Roma. Dopo essere stato a un passo dalla Juventus, e poi dall’Inter, il futuro del talento ceco della Sampdoria potrebbe tingersi di giallorosso. I nerazzurri, che seguono il giocatore da mesi, non hanno liquidità a disposizione a causa dai paletti del fairplay finanziario e per affondare il colpo devono prima vendere.

Il ds Ausilio avrebbe provato a inserire nella trattativa anche Eder, ma l’operazione sarebbe stata bocciata da Spalletti, che conta molto sull’italobrasiliano dopo l’ottimo pre campionato.Ecco perché questa fase di stallo ha favorito il ritorno della Roma. Ieri nuovo, incontro tra Monchi e Pradè, che avrebbero trovato un accordo di massima per l’attaccante.

I giallorossi, quindi, potrebbero dirottare su Schick i 30 milioni inizialmente destinati all’acquisto di Mahrez. Alla finestra c’è sempre il Monaco, che a breve dovrebbe ufficializzare la cessione di Mbappè al Psg ma soprattutto si ritroverebbe tra le mani 180 milioni da reinvestire sul mercato. La parola passa ora al calciatore, che dopo un'estate travagliata a causa del problema cardiaco che ha fatto saltare il suo trasferimento alla Juventus cerca un po' di tranquillità.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine giallorossi.net)