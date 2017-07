Calciomercato, Leonardo Bonucci Ã¨ ufficialmente un calciatore del Milan

MILANO, 14 LUGLIO - Leonardo Bonucci è adesso, ufficialmente, un calciatore del Milan. Accoglienza da stadio all'uscita di Casa Milan per il centrale della nazionale, fresco di firma del contratto. Un contratto che lo legherà al Milan per cinque anni, con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione più 2,5 di bonus che rende Bonucci il calciatore più pagato della nostra Serie A.

Leo ha da pochi minuti siglato il quinquennale e si sta in questi minuti dirigendo a Milanello per i test atletici. Dopodichè, è in programma una cena con Fassone e alcuni dirigenti rossoneri, mentre domattina alle 7.30 il giocatore è atteso alla Clinica Madonnina per ulteriori visite. Intanto è ancora un rebus il numero di maglia che Bonucci sceglierà, essendo il “suo” 19 già occupato da Kessie.

Resta da capire, ora, se nei prossimi giorni il giocatore raggiungerà i nuovi compagni in tournée in Cina o se invece rimarrà a Milano, ad allenarsi con i milanisti che non hanno preso parte alla spedizione cinese.

Claudio Canzone

