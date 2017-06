Calciomercato: Milan, passi avanti per Conti. La Juventus ha scelto Danilo per il post Dani Alves

MILANO, 30 GIUGNO - La Juventus sembra aver rotto gli indugi per il post Dani Alves. È Danilo, terzino destro del Real Madrid, il candidato numero uno a sostituire l’ex Barcellona, che ieri ha rescisso il suo contratto con i bianconeri. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, con i Campioni d’Europa che nel 2015 hanno versato nelle casse del Porto 30,5 milioni di euro per accaparrarsi il terzino brasiliano e ora chiedono non meno di 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

La base di partenza della Juventus è di circa 15 milioni più eventuali bonus e da corso Galileo Ferraris filtra un cauto ottimismo dopo un incontro da Fabio Paritici e un intermediario del giocatore, che ha espresso il suo assenso al trasferimento alla Juventus. Per un brasiliano che arriva un altro, Alex Sandro, potrebbe partire. Sul terzino sinistro continua a essere forte il pressing del Chelsea, che ha offerto quasi 70 milioni di euro. La Juventus prova a resistere ma in caso di cessione Marotta riporterebbe a Torino Leonardo Spinazzola. I bianconeri vorrebbero anticipare il rientro dell'esterno in forza all'Atalanta, e per il quale c’è già un accordo che prevede la permanenza a Bergamo del giocatore fino al 2018.

L'arrivo di Danilo a Vinovo escluderebbe quello dell'altro extracomunitario Douglas Costa, la cui trattativa con il Bayern è al momento congelata. Alla Juve, infatti, rimane un’altra casella da riempire dopo il tesseramento di Betancour. Per questo motivo si fa sempre più calda la pista che porta a Federico Bernardeschi, per il quale è prevista un’accelerata la prossima settimana. I bianconeri avrebbero già raggiunto un'intesa di massima con Beppe Bozzo, agente del giocatore, mentre nei prossimi giorni formalizzeranno alla Fiorentina la loro proposta di circa 40 milioni, bonus compresi.

Mercato in fermento anche in casa Milan, che ieri ha avuto un incontro di quasi tre ore con l'Atalanta per cercare di chiudere l’acquisto di Andrea Conti. Una riunione positiva che ha avvicinato molto le parti, ma non ha portato l’attesa fumata bianca. Operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni per accontentare l’Atalanta e il giocatore, che nei giorni scorsi era stato piuttosto chiaro: "Voglio giocare nel Milan, sarebbe un sogno".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine Halamadrid.com)