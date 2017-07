Calciomercato â€“ Napoli: Ã¨ il momento di Ounas

CASTELVOLTURNO, 3 LUGLIO – Il Napoli batte il primo colpo sul mercato: il talento franco-algerino classe 1996 è sbarcato oggi a Roma per sottoporsi ai controlli di rito nella clinica di Villa Stuart.

Superati i test medici e fisici, Adam Ounas ha pranzato nella Capitale in compagnia di suo fratello e ha poi raggiunto la sede della società azzurra a Castelvolturno dove gli è stato sottoposto il contratto quadriennale che verrà poi depositato in Lega. Il classe ’96 è pronto dunque ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni, che proprio questa mattina si erano radunati agli ordini di mister Sarri in vista del ritiro a Dimaro che inizierà mercoledì.

Il suo cartellino è stato acquistato dal Bordeaux per dieci milioni di Euro più altri due milioni di bonus che verranno corrisposti nel caso gli Azzurri centrino la qualificazione alla Champions League nella prossima stagione. Si tratta di un calciatore offensivo mancino, che predilige la fascia destra del campo per convergere verso il centro e calciare, ma sa usare discretamente anche l’altro piede. È un giocatore dal baricentro basso, rapido e sfuggente, abile nella progressione e nel dribbling grazie alla sua padronanza tecnica che gli consente di essere spesso spettacolare ed impetuoso se lanciato negli spazi aperti. Tuttavia, dovrà maturare ed essere disciplinato tatticamente, ma soprattutto dovrà abituarsi al gran lavoro difensivo che Sarri chiede alle ali del suo 4-3-3.

Francesco Gagliardi

Foto: calciomercato.com