Calciomercato, Sabatini: "Trattiamo Banega col Siviglia"

MILANO, 23 GIUGNO – E’ sempre più valzer dei centrocampisti a casa Inter. Per un Borja Valero in trattative per il passaggio alla corte di Luciano Spalletti c’è un Ever Banega pronto a volare in Andalusia, sponda Siviglia.

“E’ vero che stiamo parlando con il Siviglia, ci sono ufficialmente dei contatti. E’ la verità. Un accordo? Ci stiamo lavorando”, queste le parole di Walter Sabatini, super coordinatore tecnico del gruppo Suning, e quindi principale incaricato della gestione del calciomercato dell’Inter e dello Jiangsu.“Bisogna avere pazienza” ha proseguito l’ex DS della Roma, “non si può garantire nulla in questo momento”.

Oltre alle insistenti voci sul centrocampista argentino, potrebbe approdare al Sanchez-Pizjuan anche l’attaccante Stevan Jovetic. Incalzato su un possibile costo dell’intera operazione, Sabatini ha glissato dichiarando: “Nove milioni per Banega? Mi sembra poco. 18-20 milioni per lui e Jovetic? Non lo so, io non la penso così”, e sottolineando inoltre che entrambi i calciatori sono ancora sotto contratto con i nerazzurri.

E’ intanto anche spuntato un retroscena sul mancato trasferimento di Pepe dal Real Madrid a Milano: secondo quanto dichiarato da Luca Marchetti di Sky Sport, infatti, l’elevatissimo ingaggio richiesto dal calciatore per unirsi agli uomini di Spalletti non avrebbe convinto a pieno la dirigenza interista, soprattutto tenuto conto dell’età non più giovanissima del giocatore, ormai trentaquattrenne.

Sul fronte acquisti, invece, oltre a Borja Valero i nerazzurri si stanno muovendo alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia. In un'intervista rilasciata ieri, Spalletti ha infatti dichiarato che sicuramente ci saranno "un paio di arrivi in quella zona del campo", spendendo poi parole di elogio per Rudiger e Manolas, entrambi da lui allenati alla Roma. Obiettivi tuttavia che sembrano poco realistici, sopratutto alla luce dell'imminente cessione del greco in Russia, sponda Zenit.

In chiusura, da segnalare anche la possibile partenza di Andreolli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sul difensore sarebbe forte l'interesse del Cagliari.

Paolo Fernandes

Foto: gazzetta.it