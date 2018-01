Calciomercato, serie C: Catanzaro, in arrivo Cason dall\'Atalanta

CATANZARO 2 GENNAIO - Attualmente è alla Carrarese ma il suo futuro dovrebbe essere al sud. Parliamo di Stefano Cason, difensore di proprietà dell'Atalanta. Secondo i colleghi di TMW, il difensore classe '95 sta per salutare i marmiferi per accasarsi al Catanzaro, sempre in prestito. La trattativa è ai dettagli, attese news a stretto giro di posta.