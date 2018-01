Calciomercato, serie C: Catanzaro, preso Cason. Intesa con Sepe, obiettivo Cianci o Bombagi

CATANZARO, 06 GENNAIO - Idee chiare e lavori in corso per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Dionigi, Catanzaro che ha già acceso i riflettori sul mercato. Il direttore sportivo Piero Doronzo ha infatti definito per l’arrivo in prestito del difensore centrale Cason: classe 1995 di proprietà dell’Atalanta ma che nei primi sei mesi di questa stagione ha indossato la maglia della Carrarese, il calciatore si aggregherà ai giallorossi alla ripresa degli allenamenti.

Catanzaro che ha messo nel mirino anche Antonio Sepe, classe 1992 dell’Akragas che piace molto anche per la sua duttilità tattica: intesa di massima con il calciatore già raggiunta, ma il difensore dovrà prima risolvere alcune situazione con la sua attuale società per poi essere liberato sul mercato. Catanzaro che osserva con attenzione anche il mercato degli attaccanti: obiettivo quello di portare in Calabria un giocatore esperto e già pronto per la categoria.Un profilo che piace è quello di Bombagi in uscita dalla Ternana, così come quello di Pietro Cianci, attaccante classe 1996 di proprietà del Sassuolo ma in prestito alla Reggiana.Fonte: GianlucaDiMarzio.com