Calciomercato. Serie C: Catanzaro, ufficiale si aggiudica l\'attaccante argentino Gaston Corado

CATANZARO, 25 gennaio - Gaston Corado è pronto ad iniziare una nuova avventura. L'attaccante argentino classe 1989, sul quale c'era anche la Reggina, ha segnato tre gol in questa prima parte di stagione con la maglia del Matera.

Adesso però è il momento di cambiare squadra. Affare chiuso, infatti, con il Catanzaro, dodicesimo in classifica nel girone C della Serie C.Qui il comunicato ufficiale comparso suol sito del Matera: "Il Matera Calcio comunica di aver ceduto, a titolo di prestito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore argentino classe 1989 Gaston Ezequiel Corado alla US Catanzaro"