Calciomercato, tormentone finito: Schick Ã¨ della Roma. "Ãˆ la scelta giusta"

ROMA, 29 AGOSTO - Patrik Schick è un giocatore della Roma. La lunga telenovela sul calciatore ceco si è conclusa con il passaggio dell’attaccante al club giallorosso. Roma e Sampdoria hanno trovato l'accordo nella tarda mattinata di ieri su una base di 6 milioni per il prestito, 13 milioni a fine stagione e ulteriori 19 milioni da versare nelle casse del club blucerchiato al termine della stagione 2018/19, cifra destinata a salire tenuto conto anche dei 2 milioni di bonus previsti nell'affare. Per Schick, che oggi sosterrà le visite mediche, un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione. "Sono contento, è la scelta giusta" le parole del ceco che ieri è stato accolto da centinaia di tifosi al suo arrivo a Fiumicino.

Al termine dell'incontro con la dirigenza giallorossa, rappresentata da Monchi e Barcellona, è stato lo stesso Ferrero ad annunciare la fine della trattativa: "Adesso posso dire che Schick è romano e romanista". "Sono molto felice che abbia scelto la Roma, su di lui c'erano Psg, Monaco, anche il Napoli e altre squadre. Ci ho messo il cuore per far venire Patrik qui, il ragazzo è contento e in giornata arriverà nella capitale, ha concluso il presidente dei blucerchiati. La Roma ha fatto un grande affare. Trattatelo bene perché è il mio gioiello più bello, vedrete come è spietato davanti alla porta".

Dopo l’assalto fallito a Mahrez, con il rifiuto del Leicester e il tentennamento del giocatore, Di Francesco avrà così a disposizione un’altra freccia al suo arco. Da verificare se l’ex allenatore del Sassuolo vorrà cambiare modulo con Dzeko, Defrel e l’ultimo arrivato che sembrano poco funzionali per giocare insieme nel 4-3-3 proposto dal tecnico. Sponda Samp: si va a caccia del sostituto di Schick, con Duvan Zapata che rimane il preferito di Giampaolo anche se ci sarà la trovare un accordo con il Napoli.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calciomercato.com)