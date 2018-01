Calciomercato, US Catanzaro Calcio: è ufficiale, ecco Francesco De Giorgi

CATANZARO, 16 GENNAIO - La Fidelis ha ceduto, a titolo definitivo, al Catanzaro, il difensore Francesco De Giorgi. Al calciatore va il ringraziamento della dirigenza biancazzurra per l’impegno profuso e la grande serietà e professionalità mostrata durante la sua avventura ad Andria e contestualmente va un sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.