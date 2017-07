Calciomercato Us Catanzaro: Dal Teramo, il centrocampista Mirco Spighi

CATANZARO, 31 LUGLIO - Mirco Spighi è un nuovo calciatore del Catanzaro. Arriva in prestito per un anno, con diritto di riscatto, dal Teramo. Si tratta di un centrocampista di 27 anni che ha cominciato la sua carriera con il Forlì, in serie D, per restare due stagioni con il Rimini (serie C2), due con l'Alessandria (C2 e C) ed approdare, nel torneo 2015/ 2016 a Ferrara.

Con la Spal ha disputato il campionato di serie C - che ha vinto – e, nella scorsa stagione, sette partite in serie B. A gennaio è stato acquistato dalla squadra abruzzese che milita nel girone B della serie C ed ora è pronto a vivere, con grande entusiasmo, questa nuova avventura in giallorosso. Nelle prossime ore sarà a disposizione di mister Erra nel ritiro di Palumbo Sila, a Cotronei.