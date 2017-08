Calciomercato, volata finale: il punto sulle trattative più calde

MILANO, 31 AGOSTO - Affari, accordi e trattative. È l'ultimo giorno di calciomercato. Fino alle 23 spazio dunque per il mercato, almeno in Italia. Per il resto d’Europa, deadline differenti: la prima a chiudere sarà la Germania alle 18.00; seguirà poi lo Stivale (ore 23.00); mentre alle 23.59 toccherà a Francia, Inghilterra e Spagna. Non ci si ferma invece in Portogallo, dove il mercato sarà aperto fino al 22 settembre.

Tra le società più attive la Lazio, che ha concluso per Nani. Il portoghese, campione d’Europa con la sua nazionale nel 2016 e proveniente dal Valencia, è già sbarcato in Italia per sottoporsi ai test fisici di rito. Non sembrano esserci intoppi: Nani firmerà con il club di Claudio Lotito, che acquisirà il giocatore in prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti hanno poi bruciato la concorrenza di Barcellona e Arsenal per chiudere altre due trattative: quelle che porteranno a Roma i calciatori Neto e Jordao, per una spesa complessiva di 26 milioni.

Rimanendo a Roma, ma sulla sponda giallorossa del Tevere, Monchi potrebbe provare a convincere Barella al trasferimento nella capitale. Il giovane centrocampista del Cagliari piace alla dirigenza romanista e ad Eusebio Di Francesco e, per convincere i sardi, Monchi vorrebbe inserire nell’operazione Tumminello.

L’Inter è intanto riuscita a vincere le resistenze del Caen per il prestito con obbligo di riscatto di Karamoh, che probabilmente sarà l’ultimo sussulto di mercato dei nerazzuri. A Spalletti servirebbe forse un altro difensore e, per questo motivo, alcuni rumors britannici continuano ad avvicinare all’Inter il nome di Mustafi: all’Arsenal però servirebbe il sostituto, che per il momento non c’è.

Il Napoli incassa invece il no di Denis Suarez. Nonostante la volontà di acquistare il giovane centrocampista del Barcellona, il giocatore ha rifiutato l’offerta del club di De Laurenti. Il Napoli offriva al calciatore un contratto addirittura più importante di quello che attualmente lo lega al Barca.

Quanto alla Juve, dopo l’arrivo di Howedes - per stessa ammissione di Marotta - le trattative in entrata sono terminate. Forse si vedrà qualcosa in uscita, soprattutto sul fronte giovani. Rifiutata intanto l’ultima super-offerta del Barcellona per Dybala: 160 milioni di euro.

Anche per il Milan mercato chiuso, dopo una campagna acquisti sontuosa e che non ha risparmiato veleni. La Fiorentina potrebbe invece chiudere per Thereau dall’Udinese, mentre è ancora incerto il futuro di Niang, attualmente al Milan: sarà a Torino, in granata?

Claudio Canzone

Fonte foto: skysport.it