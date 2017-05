Calcio. Primavera e Juniores calcio femminile: Il calendario della Fase Finale

Primavera e Juniores calcio femminile: Il calendario della Fase Finale

Dal 21 maggio parte la corsa agli scudetti di categoria. Le finali in programma il 24 giugno a Firenze

ROMA, 18 MAGGIO - Terminati i campionati regionali sono state individuate le quattordici squadre Primavera prime classificate dei sodalizi partecipanti ai campionati nazionali Serie A e B, e le nove Juniores vincenti i regionali. Le società partecipanti dovranno schierare calciatrici nate dal 1 gennaio 1998 in poi con due fuori quota del 1997.

Durante le gare possono essere sostituite ben cinque giocatrici. Il primo turno per le Primavera è organizzato in triangolari e quadrangolari con partite in programma il 28 e 31 maggio, il 4 giugno. Per le Juniores le partite di andata e ritorno gli abbinamenti si giocheranno il 28 maggio e 4 giugno mentre le giornate dei triangolari sono fissate per il 21, 28 maggio e 4 giugno. Passano il turno le prime classificate dei triangolari e quadrangolari, le vincenti gli abbinamenti. Le semifinali sia Primavera che Juniores si giocano l’11 e 18 giugno. Entrambe le finali andranno in scena sabato 24 giugno al centro di formazione federale “Gino Bozzi” di Firenze. Alle 10.30 prende il via la Juniores, alle 16.00 la Primavera.T1) Res Roma – vincente Campania – Pink BariT2) Molassana Boero – Inter Milano – Juventus TorinoQ1) Jesina – Fiorentina Women’s – Grifo Perugia - SassuoloQ2) Pro S. Bonifacio – Marcon – Padova – AGSM VeronaT1) Bologna – Riccione - LavagneseA1) Pinerolo-FiammamonzaA2) Firenze-LibertasA3) Graphistudio Pordenone-IseraSono state sorteggiate le squadre che riposano nella prima giornata e quelle che giocano il primo incontro in trasferta. Riposerà nella seconda giornata il club che ha vinto il primo incontro.T1) Res Roma-Pink Bari (Riposa vincente Campania)T2) Inter Milano-Molassana Boero (Riposa Juventus Torino)Q1) Fiorentina Women’s-Jesina e Sassuolo-Grifo PerugiaQ2) AGSM Verona-Marcon e Pro San Bonifacio-PadovaQ1) Grifo Perugia-Fiorentina Women’s e Jesina-SassuoloQ2) Marcon-Pro San Bonifacio e Padova-AGSM VeronaQ1) Fiorentina Women’s-Sassuolo e Jesina-Grifo PerugiaQ2) Marco-Padova e Pro San Bonifacio-AGSM VeronaVincente T1 vs vincente Q1Vincente T2 vs vincente Q21^ turno triangolare (21 maggio ore 16.00)T1) Riccione-Lavagnese (Riposa Bologna)A1) Pinerolo-FiammamonzaA2) Firenze-LibertasA3) Isera-Graphistudio Pordenone (24 maggio - ore 19.00)Vincente A1 vs Vincente A3Vincente T1 vs Vincente A2