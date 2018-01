Calcio.Serie A: Napoli-Bologna 3-1

NAPOLI, 28 GENNAIO - Napoli batte Bologna 3-1

Napoli (4-3-3): Reina 6.5, Hysaj 5.5, Chiriches 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6, Allan 6, Jorginho 6 (28' st Diawara sv), Hamsik 6.5 (20' st Zielinski 6), Callejon 6, Mertens 7, Insigne 6 (35' st Rog sv). (1 Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 62 Tonelli, 37 Ounas, 15 Giaccherini). All.: Sarri 6,5.

Bologna (4-3-3): Mirante 6, Mbaye 5.5, De Maio 5.5, Helander 5.5, Masina 5, Poli 6 (37' st Donsah sv), Pulgar 6, Dzemaili 6, Verdi sv (4' pt Krejci 5), Palacio 6.5 (28' st Destro sv), Di Francesco 6.5. (29 Santurro, 34 Ravaglia, 4 Krafth, 20 Maietta, 33 Keita, 2 Nagy, 12 Crisetig, 21 Falletti, 30 Okwonkwo.).All.: Donadoni 6.Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 6.5.Reti: nel pt 1' Palacio, 5' autorete Mbaye, 37' Mertens(rigore); nel st 13' Mertens.Angoli: 8-3 per il Napoli. Recupero: 2' e 3'.

Ammoniti: Masina, De Maio e Mario Rui per gioco scorretto.

Var: 1.

Spettatori: 40.000.



I GOL **

- 1' pt: fuga sulla sinistra di Di Francesco il quale conclude con un traversone davanti alla porta. Palacio salta

indisturbato, colpisce di testa il pallone e lo manda in fondo alla rete - 5' pt: un traversone di Mario Rui da sinistra viene deviato da Dzemaili. La traiettoria mette fuori causa Mirante e il pallone sta per superare la linea di porta quando Mbaye interviene e nel tentativo di ricacciarlo fuori lo spedisce in

fondo alla rete.



- 37'pt: Callejon spostato sulla destra supera Masina ed entra in area di rigore. Il difensore del Bologna lo tira per un braccio. Il rigore confermato dal Var viene trasformato da Mertens.



- 13' st: azione sulla sinistra di Mertens che scambia con Insigne, si accentra e appena entra in area di rigore fa partire un tiro a rientrare che s'infila in rete sul palo opposto.



Classifica del campionato di

calcio di Serie A dopo gli incontri della 22/a giornata (alle 18

Milan-Lazio, alle 20.45 Roma-Sampdoria):

P G V N P GF GS

Napoli 57 22 18 3 1 48 14

Juventus 56 22 18 2 2 52 15

Lazio 46 21 14 4 3 56 25

Inter 44 22 12 8 2 37 17

Roma 41 21 12 5 4 32 16

Sampdoria 34 21 10 4 7 40 31

Atalanta 33 22 9 6 7 34 27

Udinese 32 22 10 2 10 35

Torino 32 22 7 11 4 32 28

Milan 31 21 9 4 8 27 28

Fiorentina 28 22 7 7 8 31 28

Bologna 27 22 8 3 11 27 33

Chievo 22 22 5 7 10 21 39

Sassuolo 22 22 6 4 12 14 34

Genoa 21 22 5 6 11 16 24

Cagliari 21 22 6 3 13 20 34

Crotone 19 22 5 4 13 17 39

Spal 17 22 3 8 11 23 40

Verona 16 22 4 4 14 22 45

Benevento 7 22 2 1 19 13 49.