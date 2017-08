Caldo record e siccità: Martina, 11 Regioni verso stato calamità

ROMA, 2 AGOSTO - ''Sono 11 al momento le Regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche (Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Provincia autonoma di Trento). Siamo pronti a rispondere con tempestività, assicurando l'attivazione degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale''. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina in audizione in commissione Ambiente alla Camera.

''Grazie ad un accordo in via di perfezionamento con la Commissione Ue, abbiamo stabilito un aumento degli anticipi dei fondi europei della Pac e dello sviluppo rurale di circa 700 milioni di euro per infrastrutture irrigue, portandoli a 2,3 miliardi'', ha affermato Martina. ''È necessario mettere in campo un mix di interventi per fronteggiare la scarsità d'acqua, che si ripercuote con grande impatto su diverse attività'', ha sottolineato il ministro.

Caldo record. In questi giorni, in coincidenza dell'arrivo della quinta ondata di caldo africano, la più intensa del 2017, le temperature hanno superato i 40 gradi. Oggi sono 16 le città con il bollino rosso, domani saliranno a 26, praticamente tutte meno Genova, e così anche venerdì. Il picco verrà raggiunto domani, ma le temperature record, resteranno su questi livelli fino all'inizio della prossima settimana, come avvertono i meteorologi del Centro Epson Meteo: ''L'apice del caldo, verrà raggiunto tra giovedì e l'inizio della prossima settimana e, in molti casi, verranno superati altri record storici per il mese di agosto, con picchi massimi di 42 gradi al Centro-Sud''.

Maria Azzarello

Fonte immagine: Il Giornale del Po