Calendari Campionato serie C: live sul canale ufficiale della Lega Pro e su Facebook

FIRENZE, 9 AGOSTO - La Serie C verso il futuro. Venerdì 11 agosto rappresenta una data "storica": non solo per la nascita del nuovo campionato presentando il nuovo logo della serie C, ma anche per l'evento dei calendari.

La diretta della cerimonia, a partire dalle ore 18, sarà live ed in esclusiva sul canale ufficiale della Lega Pro (www.sportube.tv/legapro) e nella pagina ufficiale Facebook di Lega Pro ( https://www.facebook.com/LegaProOfficial /).“Dopo l’esordio con le partite di Coppa Italia di Serie C, che hanno inaugurato la nostra ricca programmazione stagionale, ci teniamo a regalare anche questo evento a tutti i tifosi – commenta Bruno Stirparo, ad di Sportube – an Eleven Sports Company. Anche quest’anno saremo al fianco della Lega Pro per offrire tutte le emozioni del campionato più grande d’Italia. Una programmazione unica nel mondo, oltre 1.000 partite in palinsesto oltre ad highlights, servizi e approfondimenti quotidiani, che si rinnova per il quarto anno di fila rendendoci orgogliosi di quanto costruito fino a oggi. Ogni giorno lavoriamo per migliorare e ampliare sempre di più il servizio, in quest’ottica abbiamo appena lanciato il nostro nuovo sito con una veste grafica moderna e dinamica che renderà la navigazione più semplice e veloce”."Dopo la prima partita di calcio di un campionato professionistico italiano, in assoluto in diretta su Facebook - spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- del 22 dicembre 2016 col derby di Lega Pro tra Cosenza e Catanzaro, anche il sorteggio dei calendari sarà in diretta sui media digitali"."Allora fu un esperimento con grandi risultati, tra cui oltre 150 mila live, oggi ancora leader di classifiche con 5 mila commenti, 450 condivisioni e ancora ad oggi oltre mezzo milioni di visualizzazioni - continua Gravina – oggi diventa il modo diverso ed innovativo di vivere il calcio.Abbiamo voluto per questo dare l'esclusiva al nostro partner (Sportube) insieme a Facebook per segnare una profonda rivoluzione del nostro prodotto, sempre più digitale e fruibile in movimento adattandoci alle esigenze dei nostri tifosi”.===============================================================================Domenica scatta la #CoppaItalia di #SerieC! Noi CSIAMO con le sette partite in diretta e in esclusiva su www.sportube.tv/liveLa visione sarà gratuita per gli utenti registratiE tu C sarai?