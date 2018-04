California, arrestato dopo 40 anni il "Golden State Killer": il killer senza volto

CALIFORNIA, 26 APRILE – Dopo 40 anni è stato arrestato l’uomo che avrebbe seminato paura e terrore in California negli anni ’70 e ’80. Polizia e FBI hanno annunciato di aver risolto uno dei “cold case” più difficili e misteriosi della storia recente americana catturando il “Golden State Killer”, un ex agente della polizia accusato di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine.

L'uomo finito in manette nella contea di Sacramento si chiama Joseph James DeAngelo e il suo profilo corrisponde a quello di colui che scatenò il terrore nello stato negli anni Settanta e Ottanta, inchiodato dagli esami del DNA effettuati sulle tracce genetiche ritrovate sul luogo di due degli omicidi compiuti nel 1978 a Sacramento. Per adesso sull’uomo pendono due capi d’imputazione per omicidio, ma il bureau è convinto che sia l’artefice anche degli altri crimini. Le ricerche erano ripartite all’inizio di quest’anno, dopo l’uscita di un libro dal titolo “I’ll be gone in the dark», scritto da Michelle McNamara, autrice che da anni si è appassionata al caso del serial killer. In suo aiuto è intervenuto anche l’investigatore della contea di Contra Costa Paul Holes, che ha lavorato per decenni al caso, il quale afferma che DeAngelo “Ha coperto le sue tracce molto bene. Ciò di cui però non ha tenuto conto è stato l’uso della tecnologia per paragonare il suo Dna con le tracce rinvenute sulla scena del crimine”.

I crimini sono stati commessi nell’area compresa tra le contee di Sacramento e di Orange: la prima vittima di stupro risale al 1976. La donna, Jane, dormiva con il figlio di 3 anni mentre il marito era al lavoro. A un certo punto un uomo mascherato entrò nella camera da letto con in mano un coltello da macellaio, legò madre e figlio, li bendò, e poi violentò la donna. Da quel momento il killer è diventato uno degli uomini più ricercati d’America. All’inizio venne soprannominato “Original Night Stalker”, perché colpiva solo donne con figli, poi iniziò a colpire anche coppie.

Dal 1976 nessuno era mai stato catturato o arrestato. Le informazioni raccolte confermavano che l’uomo oggi avrebbe avuto un’età compresa tra i 60 e i 75 anni, come DeAngelo. Le ricerche non si erano mai fermate, tanto che nel 2001 l’FBI offrì 50 mila dollari a chiunque offrisse informazioni utili per trovare il colpevole. Sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali, il libro di McNamara ha sicuramente aiutato gli investigatori nella ricerca del killer. Il bestseller, pubblicato dal marito di Michelle dopo la morte della giornalista, riteneva DeAngelo il sospettato principale dei crimini avvenuti in California in quel decennio. “Lo hai beccato, Michelle”, afferma commosso il marito.

Federico De Simone



Fonte immagine: abcactionnews.com