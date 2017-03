California, rissa tra manifestanti pro-Trump e contestatori

ROMA, 5 MARZO - Trump continua a dividere l’America. Gli scontri non si sono mai fermati dal giorno della sua elezione, dove numerosi episodi di violenza si sono ripetuti nelle strade di New York. Questa volta lo scenario degli scontri è stato in California a Berkeley dove sabato 4 Marzo i manifestanti pro-Trump e oppositori, 2 o 300 al massimo secondo la polizia, si sono affrontati a viso aperto per strada.

La manifestazione intitolata “March 4 Trump” è presto degenerata. I supporters del Presidente, si sono riuniti ai piedi della Trump Tower, mentre gli oppositori si sono dati appuntamento dalla parte opposta della strada.

I video postati su Twitter e sui social da attivisti e dalla reporter Lizzie Johnson mostrano pugni, spintoni, urla e persino l’utilizzo di spray urticante al peperoncino. La polizia ha arrestato 10 persone in tutto. Dopo gli arresti la situazione si è stabilizzata ed è rientrata nella norma.



Laura Carrara

Fonte foto: lapresse.it