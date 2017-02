California, sacchi di pietre lanciate da elicotteri per riparare la crepa

SAN FRANCISCO, 14 FEBBRAIO - Corsa contro il tempo per cercare di sanare la crepa che si è aperta domenica nel bordo della valvola di emergenza della diga di Oroville, in California, la più alta degli Stati Uniti. Si sta tentando di bloccare l'emergenza attraverso il lancio di enormi sacchi di pietre, che vengono gettati da svariati elicotteri.

Secondo quanto si apprende dai media americani, il governatore della California Jerry Brown si è rivolto all’amministrazione Trump chiedendo aiuto per l'eventuale e temuto cedimento della valvola di emergenza della diga. In una lettera indirizzata a Trump, Brown ha chiesto forme di assistenza per i 188.000 residenti delle contee di Butte, Sutter e Yuba, evacuati nella mattinata di ieri temendo che la valvola possa cedere e riversare un muro di 230 metri di acqua nella valle.

A far scattare l’allarme era stato un forte flusso d’acqua che fuoriusciva dallo sfioratore d’emergenza della diga, il dispositivo usato per smaltire la parte di acqua in eccesso rispetto al livello prefissato, causato da una crepa nello sfioratore principale dovuto alla corrosione.

Luigi Cacciatori

Immagine da corriere.it