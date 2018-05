Call aperta per chitarristi: a Borgoinfesta arriva la IV edizione della Notte delle 100 Chitarre

LECCE 10 MAGGIO - Anche la 14esima edizione di Borgoinfesta, il festival eco culturale che dall'1 al 3 giugno riempirà di contenuti, musica e arte la comunità di Borgagne, vedrà riunirsi ancora una volta un collettivo spontaneo di musicisti, per lo più chitarristi ma anche cantanti e percussionisti, che andranno a comporre l'ormai nota Notte delle 100 Chitarre.

L'originale progetto musicale a cura di Luca Morino e con la collaborazione di Andrea Rizzo, giunto alla quarta edizione, è pronto al "reclutamento": le prove ufficiali avranno inizio oggi, 9 maggio alle ore 17.00, presso le Manifatture Knos di Lecce ma per chi vuole aggregarsi sarà possibile farlo anche durante le prove del 20 maggio alle ore 17.00 presso il Giardino dei Suoni B&B di Melendugno e, infine, il 31 maggio alle ore 18.00 nuovamente alle Manifatture Knos.L'evento andrà in scena durante la serata di sabato 2 giugno quando, per le strade di Borgagne, un corteo di musicisti dilettanti e professionisti insieme, suoneranno accompagnati dalla voce di Stefania Morciano, dalla fisarmonica di Roberto Corciulo e dalla partecipazione straordinaria della formazione "D'amorë e dë sdegnë".Un vero e proprio raduno musicale, dunque, che porterà in piazza Sant'Antonio tutta l'energia e la potenza della musica tradizionale con una canzone scritta per l'occasione che esprime a pieni polmoni le voci di questa terra.Il ritornello, facilmente memorizzabile, racconta proprio del Salento, "terra di ulivi e grano". Il testo, infatti, sarà distribuito tra il pubblico per essere intonato all'unisono, mentre per chi vuole unirsi alla truppa non resta che prendere parte alle prove generali ed esercitarsi con il video tutorial realizzato da Luca Morino e Andrea Rizzo al seguente link:Di seguito i riferimenti per restare aggiornati sulle iniziative di Borgoinfesta e della Notte delle 100 chitarre:Pagina Fb Borgoinfesta: https://www.facebook.com/borgoinfestaborgagne/ Gruppo Fb La Notte delle 100 Chitarre: https://www.facebook.com/groups/654023581291379/