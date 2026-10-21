Caltagirone, maxi sequestro di droga: due arresti per cocaina e hashish

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Un maxi sequestro di droga a Caltagirone ha portato all'arresto di due persone, un uomo e una donna, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, rientra nelle attività di contrasto allo spaccio coordinato dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.

L'osservazione e i primi sospetti

Gli investigatori, durante un servizio di osservazione nei pressi del Parcologico, una nota area verde frequentata soprattutto da giovani, hanno notato un uomo seduto su una panchina in compagnia di altre persone. Alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di disfarsi di due involucri di carta da forno gettandoli dietro la panchina. Il successivo recupero ha permesso di accertare che si trattava di hashish.

La perquisizione personale e il ritrovamento della droga

La perquisizione personale ha rivelato che l'uomo nascondeva due scatole di latta all'interno degli slip: una conteneva 18 involucri termosaldati di cocaina, l'altra 9 involucri di carta da forno con hashish e un ulteriore involucro sottovuoto con cocaina in polvere. Nella tasca dei pantaloni sono stati trovati 480 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

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La perquisizione domiciliare e il coinvolgimento della compagna

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altro stupefacente già suddiviso in dosi: 2 involucri di cocaina e 21 di hashish, oltre a un bilancino di precisione e una chiave. Proprio questa chiave ha permesso agli agenti di individuare un altro locale nella disponibilità dell'uomo e della compagna, dove sono stati trovati 26 panetti di hashish (recanti l'immagine di un "10" riferito a un famoso calciatore), un bilancino e materiale per il confezionamento. All'interno di una cassaforte, inoltre, erano custoditi altri 7 panetti di hashish e 14 involucri di cocaina.

Il bilancio del sequestro e le misure cautelari

Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 450 grammi di cocaina e circa 3,3 chili di hashish. I due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati condotti in carcere. Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.