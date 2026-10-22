Caltanissetta, trasporto di cavalli con licenza per fiori: sequestrato autocarro e multa da 10mila euro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un controllo stradale che doveva essere di routine si è trasformato in un caso di trasporto illecito di animali. È accaduto lungo la statale 640, nel Nisseno, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta ha fermato un autocarro che viaggiava con quattro cavalli a bordo. A insospettire gli agenti, probabilmente, il tipo di mezzo e le condizioni in cui versavano gli animali, ma sono stati i successivi accertamenti a far emergere un quadro di irregolarità ben più ampio.

Una licenza per fiori e piante, non per cavalli

Il primo nodo riguarda la documentazione. Il camion era associato a una licenza di trasporto in conto proprio che autorizzava esclusivamente la movimentazione di merci specifiche: fiori, piante, vasi e articoli per il giardinaggio. Il trasporto dei quattro equini, dunque, era privo di qualsiasi titolo valido. Un dettaglio non secondario, perché la normativa italiana ed europea sul trasporto animale impone requisiti precisi in termini di autorizzazioni, formazione del conducente e idoneità del veicolo.

Modifiche non autorizzate e proprietà mista

Gli agenti hanno poi verificato che l'autocarro presentava modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive, presumibilmente realizzate per adattare il mezzo al trasporto di bestiame. Inoltre, è emerso che soltanto uno dei quattro cavalli apparteneva al conducente: gli altri tre erano di proprietà di terzi. Poiché l'uomo non risultava iscritto all'Albo degli Autotrasportatori, l'operazione è stata classificata come trasporto abusivo per conto terzi, una violazione che ha un peso specifico rilevante nel settore della logistica animale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Maxi sanzione e sequestro del mezzo

Il conducente è stato sanzionato per un importo complessivo di circa diecimila euro, con contestazione delle violazioni relative alla tutela del benessere animale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per tre mesi. L'intervento rientra nei servizi di vigilanza stradale dedicati al controllo del trasporto professionale di merci, un ambito in cui la Polizia Stradale monitora con attenzione anche le condizioni degli animali trasportati, spesso costretti a viaggiare in spazi angusti o in assenza delle necessarie pause e certificazioni sanitarie.

Il caso di Caltanissetta dimostra quanto sia sottile il confine tra improvvisazione e illegalità nel settore del trasporto equino. La licenza per fiori e piante usata per movimentare cavalli è solo l'ultimo esempio di come la normativa sul benessere animale venga talvolta aggirata per risparmiare su autorizzazioni e adeguamenti dei mezzi.