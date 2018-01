Cambridge English Preparation Centre Logo Per l’istituto Comprensivo CZ EST

CATANZARO, 19 GENNAIO - Un prestigioso riconoscimento culturale destinato all’Istituto Comprensivo CZ EST presieduto dalla Dott.ssa Alba Flora Mottola, il logo che rappresenta in via definitiva il più alto obiettivo che nell’ambito della L2 potesse essere raggiunto.

L’impegno profuso con eccellente professionalità dalle docenti Russo Elena, Criserà Cinzia e Volpe Loredana si è concretizzato in una didattica operativa e funzionale ad un percorso tracciato di esiti e riconoscimenti raggiunti sul piano formativo in diversi quadri temporali.Nel settembre 2016 l’Istituto Comprensivo CZ EST ha ottenuto la prestigiosa acquisizione qualifica di Exam Preparation Centre ‘’ (Centro di Preparazioni esami Cambridge)”Nel Maggio 2017 l’Istituto CZ EST ottiene la candidatura al premio “Migliore centro di preparazione italiano 2017”Nell’Ottobre 2017 l’acquisizione del Logo “Exam Preparation Centre”.Il Cambridge English Italian Preparation Awards infatti si propone di premiare ogni anno le eccellenze nella preparazione linguistica risaltando volta per volta meritevoli realtà locali.Nell’ A.S. 2017 dunque l’Istituto Comprensivo CZ EST è stato segnalato dal centro d’esame IT559 Cambridge School per essersi distinto in modo rilevante nella preparazione alle certificazioni nella categoria: Best Italian Cambridge English Preparation Centre per la scuola primaria.Tale candidatura ha rappresentato e rappresenterà un riconoscimento del valore della didattica utilizzato dalle figure professionali operanti, dell’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno e di una collaborazione con l’università di Cambridge con la quale si prelude una proficua prosecuzione.Il logo ottenuto permette il suo utilizzo sul sito web o sui materiali pubblicitari nonché sugli attestati rilasciati nei corsi di lingua inglese. Nella visione di un Piano dell’Offerta formativa questi traguardi costituiscono un grande potenziale di intervento sulle competenze linguistiche e comunicative e sul riconoscimento che esse riscontrano su campo nazionale ed internazionale.La certificazione Cambridge rappresenta per gli alunni dell’Istituto Comprensivo CZ EST la maturazione di una coscienza europeistica in una concezione di futuro, di scelte scolastiche e inclinazioni professionali, sin dalla giovane età. In una dimensione di globalismo e di problematiche di lavoro tutto questo spianerà la tortuosa strada da percorrere agli alunni di oggi, futuri cittadini del mondo di domani.