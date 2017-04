Camera: alle 15 question time con quattro ministri. In oggetto anche TAP e Alitalia

ROMA, 5 APRILE- Si svolgerà alle 15 di oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera dei deputati. Lo ricorda l'agenzia Ansa.

Il question time non è altro che una fase dei lavori in Parlamento in cui i rappresentati dell'esecutivo rispondono alle interrogazioni dei parlamentari in merito a determinate questioni, generalmente di particolare urgenza. Le interrogazioni alla Camera hanno cadenza settimanale (ogni mercoledì), quelle al Senato, quindicinale (ogni due giovedì.) Nella giornata di oggi a Montecitorio saranno protagonisti i ministri Calenda (Sviluppo economico), Pinotti (Difesa), Poletti (Lavoro) e Galletti (Ambiente).

Calenda risponderà "ad interrogazioni sull'autorizzazione unica al gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP)", con particolare riferimento a possibili misure di compensazione e mitigazione nell'ambito del reimpianto degli ulivi. Sempre in ambito TAP, alcuni deputati porranno quesiti in merito all'ipotesi di sospensione dell'attività del cantiere di Melendugno. Infine, Calenda risponderà ad un'interrogazione su iniviative volte a "garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabiliimenti dell'ex gruppo Novelli".

La Pinotti risponderà ad un'interrogazione riguardante iniziative volte a fronteggiare il crescente afflusso di migranti irregolari, "anche in relazione ad operazioni condotte da imbarcazioni delle organizzazioni on governative nel Mediterraneo".

Poletti risponderà innanzitutto in merito ad iniziative a tutela dei livelli occupazioni in Alitalia-Cai e sarà poi sentito in merito ad iniziative finalizzate a preservare l'istituto del lavoro accessorio a favore di famiglie e piccole imprese. Si occuperà anche di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio in alcuni settori economici in previsione della stagione estiva, con la finalità di arginare il lavoro nero (tematica rilevante, data la recente abolizione dei voucher). Sarà interrogato poi in materia di corretta applicazione della procedura di dimissioni telematiche e di riorganizzazione delle strutture ministeriali che agiscono nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Galletti risponderà in merito ad iniziative volte a verificare la radioattività dell'area del porto di Augusta, in provincia di Siracusa, e finalizzate a promuovere bonifiche ed attività di monitoraggio nella medesima zona. Sarà poi interpellato sulla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Case Passerini, provincia di Firenze, e su altre questioni di interesse ambientale, economico e sociale come i rischi d'inquinamento dell'acqua dell'invaso del Pertusillo, che rifornisce di acqua Puglia e Basilicata, o l'adeguamento del tratto toscano della strada statale 1 Aurelia.

Marta Pietrosanti