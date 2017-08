Camera di Commercio di Cosenza, opportunità e iniziative aperte

COSENZA, 25 AGOSTO – Non hanno “chiuso per ferie” le iniziative a sostegno delle imprese messe in campo dalla Camera di Commercio di Cosenza. Sono tanti, infatti, i bandi e le iniziative ancora aperte cui è possibile partecipare.

Le imprese interessate ad intervenire alle attività di marketing territoriale “Matrimoni enogastronomici tra Cosenza e Perugia”, che si terranno a Perugia dal 5 al 7 ottobre, possono manifestare il loro interesse fino al 15 settembre.

Scade il 24 settembre, invece, il termine per le imprese interessate a partecipare ai tre giorni di promozione del nostro territorio e delle sue produzioni tipiche nell’ambito della manifestazione “Matrimoni enogastronomici tra Cosenza e Trento” in programma a Trento dal 20 al 22 ottobre.

Nell'ambito delle iniziative di #OpenCameraCosenza, Promocosenza - l'azienda speciale della Camera di Commercio - con la collaborazione dell'Istituto G. Tagliacarne, promuove il concorso "Il sito più smart della Provincia di Cosenza", al quale è possibile partecipare fino al 6 ottobre.

Le imprese che hanno sostenuto o intendono sostenere investimenti diretti al conseguimento del risparmio energetico possono ancora ottenere la concessione di contributi o richiedere i voucher di sostegno, rispettivamente entro il 16 e il 30 ottobre.

Contributi sono previsti anche per le Associazioni di Consumatori della provincia di Cosenza che presentino alla Camera di Commercio progetti per il sostegno e la tutela dei consumatori entro il 31 ottobre.

Stessa scadenza del 31 ottobre per altre due proposte: il bando “Cool Turismo”, per l’erogazione di voucher destinati a finanziare progetti di aggregazione dell’offerta turistica presentati da reti di operatori che si occupano di turismo e cultura; il Premio Giornalistico Internazionale “Terre di Calabria della Provincia di Cosenza”, concorso dedicato ai migliori articoli/servizi pubblicati che raccontino le bellezze della nostra terra, il fascino della nostra storia, l’antichità delle nostre tradizioni.

Altrettanto ricco il calendario dei prossimi eventi di divulgazione e approfondimento organizzati nella sede della Camera già a partire dal prossimo 31 agosto, con la presentazione della Guida contenente la selezione degli Oli Extravergine della provincia di Cosenza – edizione 2017. Seguiranno, il 13 settembre, la Tavola Rotonda su “Il Registro Imprese e gli atti iscrivibili” con il Prof. V. Donativi (Università LUM-Jean Monnet di Casamassima (BA) e Università LUISS-Guido Carli di Roma) e il Giudice del Registro, Dr.ssa F. Goggiamani; sempre il 13 settembre, la premiazione del concorso fotografico “La vetrina più bella”; il 20 settembre, la Tavola Rotonda su "La cultura del management e i periodi di crisi” con il Prof. G. Valotti (Università Bocconi di Milano); il 22 settembre, il Seminario sulle “Società Partecipate" con il Prof. S. Pozzoli (Università di Napoli Parthenope e Unical - Scuola Superiore Scienze delle Amministrazioni Pubbliche); il 26 settembre, il Seminario sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la dott.ssa C. Livignani di CONSIP S.p.A.