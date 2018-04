Camera, è Nicola Molteni il presidente della commissione speciale

ROMA, 12 APRILE – Come era nell’aria già da ieri, il leghista Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera grazie ai voti di centrodestra e MoVimento 5 Stelle. Con un totale di 27 voti a favore, il deputato del Carroccio ha ottenuto quasi tutte (27, appunto, su 31) le preferenze dell’asse centrodestra – M5S.

Tra i quaranta componenti la commissione speciale, 14 sono infatti i pentastellati, mentre 8 quelli della Lega e 7 quelli di Forza Italia, che conta un numero pari al PD. Fratelli d’Italia ne ha invece 2, mentre uno a testa spetta a Leu e gruppo misto. I commissari del Partito Democratico hanno votato scheda bianca nella tornata odierna.

Il voto di oggi a Montecitorio ha tuttavia suscitato i primi mal di pancia tra le forze politiche, in particolar modo nel PD. Sul punto si è infatti espresso Andrea Marcucci, capogruppo dei dem a Palazzo Madama, che ha definito l’elezione di Molteni come il completamento della “spartizione totale dei posti istituzionali di Camera e Senato operata da M5S e centrodestra”. “Sono andati avanti con la ruspa” ha poi concluso Marcucci, sottolineando come, a suo avviso, “questa maggioranza parlamentare è di fatto già politica”.

Anche il neo-eletto presidente ha commentato il voto, affermando di prendere atto della “convergenza di natura istituzionale” verificatasi sul suo nome e bollando come “valutazioni che fanno i leader dei partiti” il mancato coinvolgimento del Partito Democratico nella designazione del vertice della commissione speciale. “Ho una responsabilità e cercherò con impegno e serietà di dimostrare che questo è un parlamento che lavora in attesa della formazione del nuovo governo” ha poi proseguito Molteni, aggiungendo che “nella commissione speciale c’è clima di grande collaborazione”.

La commissione speciale è un organismo temporaneo chiamato ad operare in attesa della formazione delle commissioni permanenti, che in genere avviene dopo la l’insediamento del nuovo governo. Dodici saranno le materie su cui sarà chiamata ad intervenire, dagli armamenti alla tutela delle aziende sequestrate, fino alla riduzione degli inquinanti atmosferici.

I lavori della commissione speciale della camera inizieranno martedì prossimo alle ore 14. A comunicarlo è stato lo stesso neo-presidente a chiusura della riunione dell’ufficio di presidenza. Il punto di partenza saranno cinque decreti legislativi, tra cui quelli in materia di lavoratori marittimi, riorganizzazione del personale del ministero dell’Interno e salvaguardia dei diritti pensionistici complementari.

Paolo Fernandes

Foto: democratica.com