Camera e Senato: Fico e Casellati i nuovi presidenti

ROMA, 24 MARZO - Alla fine, l’accordo ha retto. Con 422 voti, Raffaele Fico è stato eletto nuovo presidente della Camera. Lo ha annunciato appena due ore fa Roberto Giachetti, rendendo noto il risultato dello spoglio. Alla notizia, l’esultanza del M5S è stata immediata: tutti in piedi, per il rituale appaluso, e una raffica di abbracci, che tuttavia appaiono più composti del solito. D’altronde, si sa: cambiano i tempi, cambia il profilo, cambia il dress code. E il M5S non fa eccezione.

A 43 anni, Raffaele Fico è il volto storico del M5S: l’ortodosso, l’anima di sinistra, che non si è mai fatto risparmiare aperte critiche nei confronti delle tendenze di “leaderismo” all’interno del Movimento, sollevando tensioni e polemiche, ma finendo sempre per auspicare la massima condivisione e l’unità del gruppo pentastellato. “Onorerò il mio impegno con la massima imparzialità e il massimo rigore” ha dichiarato, poco dopo essere stato eletto.

Anche i risultati del Senato non tradiscono le aspettative: con 240 voti, la nuova Presidente è Maria Elisabetta Casellati, 71 anni. Vicinissima a Silvio Berlusconi e a Renato Schifani, è entrata nel partito azzurro fin dalla sua fondazione, nel lontano 1994, anno in cui viene eletta per la prima volta, proprio all’interno del Senato. Quello stesso Senato dove, da oggi, sarà la prima donna della storia della Repubblica a ricoprire l’incarico di Presidente.

I commenti dei leader delle forze politiche in gioco non si sono fatti attendere. Dal Tweet di Beppe Grillo che esulta per il suo candidato con un eloquente “Habemus Fico!”, al tono compiaciuto di Matteo Salvini, che afferma: “Sono assolutamente felice, emozionato e orgoglioso.. Invece di andare avanti con votazioni su votazioni, abbiamo mantenuto fede alla parola data, e ripartiamo dal centrodestra.”

Meno entusiasmo, com’era prevedibile, viene dall’ala del PD, all’interno del quale, a sentire le fonti parlamentari, oscillano sentimenti di soddisfazione e rammarico. La soddisfazione è dovuta all’essere “rimasti estranei ad uno spettacolo poco edificante, andato in scena a discapito delle istituzioni”. Il rammarico, invece, è dovuto alla inevitabile consapevolezza di essere finiti a ricoprire un ruolo ormai “marginale” nello scenario politico nazionale. “Alla fine ha vinto il modello Grillusconi” commenta amaro il senatore Andrea Marcucci “Auguriamo buon lavoro a Casellati e Fico, nuovi Presidenti delle Camere. Il PD starà all’opposizione, ad evitare che il Grillusconi, che avanzerà anche per il governo, tenti di scassare i conti dello Stato”.

Flaminia Costanzi