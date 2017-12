Camera: ok da Aula a pdl su pane fresco, passa al Senato

ROMA, 6 DICEMBRE - E' stata approvata dalla Camera la proposta di legge riguardante la produzione e vendita del pane. Il provvedimento, che ha ricevuto 331 si e 4 no, passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La pdl prevede norme per il rilancio e la valorizzazione del settore del pane fresco artigianale.

"In questo modo - si legge nel testo approvato dalla Camera - si restituirò competitivitò a un comparto di estrema importanza per l'economia del Paese, quello della panificazione artigianale italiana, tutelando la tipicitò e la specificitò del pane artigianale italiano, un patrimonio inestimabile, che conta circa 200 specialitò, di cui 95 già iscritte nell'elenco del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un settore del valore di 7 miliardi di euro con 400.000 addetti operanti in 25.000 imprese, in gran parte di dimensioni familiari, che sfornano in media 100 chilogrammi di pane al giorno ciascuna"

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.tp24.it