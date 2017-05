Camion tampona autobus a Mestre: 24 feriti

VENEZIA, 22 MAGGIO - Un camion ha tamponato un autobus della linea 6 di Mestre, causando il ferimento di 24 persone. L’incidente è avvenuto nei pressi del ponte della Libertà tra Mestre e Venezia intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 con numerose ambulanze e tre squadre dei vigili del fuoco con l’autogru.

Tredici feriti sono stati portati in ospedale dalle ambulanze, compreso l’autista del camion, mentre altri undici contusi in maniera più leggera sono stati trasportati da un pulmino dei vigili del fuoco. Nessuno dei feriti, secondo le prime informazioni da fonti sanitarie, sarebbe in pericolo di vita. Le ferite più serie sembrerebbero essere quelle del camionista, 37 anni, per una sospetta frattura alla clavicola. A bordo del mezzo dell’Actv c’erano soprattutto pendolari diretti a Venezia.

Secondo una prima ricostruzione, il camion ha tamponato il bus di linea, che è andato a sbattere contro il guardrail invadendo parzialmente la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Sul posto le forze di polizia.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine leggo.it)