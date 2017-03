Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo: "Non sono responsabile dei contenuti del blog"

ROMA, 15 MARZO - Aria tesa tra il Movimento 5 Stelle ed il PD, all'indomani della querela fatta dal tesoriere del Partito Democratico, Francesco Bonifazi contro Beppe Grillo, in merito a un articolo del 2016 in cui si chiedevano le dimissioni di Maria Elena Boschi e Matteo Renzi per lo scandalo dell’inchiesta Petrolio in Basilicata pubblicato sul suo blog.

Il leader dei pentastellati però, riggetta le accuse e dichiara:" Il blog beppegrillo.it è una comunità online di lettori, scrittori e attivisti a cui io ho dato vita e che ospita sia i miei interventi sia quelli di altre persone che gratuitamente offrono il loro contributo. Il pezzo oggetto della querela del PD era un post non firmato, perciò non direttamente riconducibile al sottoscritto. I post di cui io sono direttamente responsabile sono quelli, come questo, che riportano la mia firma in calce. Malox?".

Parole duramente contestate dal presidente del PD Orfini che definisce "inquietante" il blog ed aggiunge: "La linea del M5s la da il blog di Grillo. Ma Grillo dice che lui col suo blog non c'entra. Quindi chi decide? Ridicoli e inquietanti".Non manca la reazione del querelante, Francesco Bonifazi che controreplica duramente definendo "vigliacco" Grillo ,anche se il comico genovese non sembra preoccuparsene anzi, nel post di spiegazione pubblicato proprio sul blog oggetto di proteste, ricorda ai suoi lettori la ripresa del tour per il suo spettacolo Grillo Vs Grillo.

Maria Minichino

(fonte immagine movimentostamina.it)