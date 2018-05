Camorra: arrestati sette uomini del clan Polverino

NAPOLI 30 MAGGIO - Nell’ambito di un'indagine coordinata dalle Procure distrettuali antimafia di Napoli e Roma i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare ai danni di tre ex latitanti e quattro fiancheggiatori attivi sul territorio campano e laziale per conto del clan Polverino.

Il gip di Napoli con un’ordinanza ha disposto l’arresto di 4 persone: Giuseppe Simioli, Carlo Nappi e Giuseppe Ruggiero (uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia) per possesso di documenti falsi e Luciano Viglietta per concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbe messo a disposizione un insediamento industriale a Pomezia destinato allo stoccaggio di 1.500 kg di hashish provenienti dalla Spagna, sequestrati nel 2012, e avrebbe permesso a Giuseppe Ruggiero e Carlo Nappi, latitanti ed esponenti di rilievo del clan, di nascondersi in una villetta nella zona industriale di Pomezia; avrebbe, inoltre, garantito appoggio logistico a Giuseppe Simioli, altro latitante e elemento di spicco del clan Polverino, fornendogli un'abitazione in località Pavona di Albano Laziale, viveri e cure.

