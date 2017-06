Camorra, arrestati tre imprenditori di Posillipo

POSILLIPO, 22 GIUGNO - La Direzione investigativa antimafia di Napoli ha eseguito un blitz questa mattina che ha portato all'arresto di tre imprenditori di Posillipo, a causa di trasferimento illecito di valori. Secondo le prime indagini i tre imputati sarebbero appartenenti alla Camorra.

Secondo quanto riporta l'accusa, i tre imprenditori, tre fratelli, avrebbero intestato ad un prestanome degli immobili, così da non farli sequestrare dalle forze dell'ordine.

Uno dei tre imprenditori sembra già essere stato coinvolto in un'indagine in cui era stato accusato e condannato per essere un membro del clan della Camorra.

La D.I.A., in queste ultime ore, sta eseguendo delle perquisizioni in alcune ville di Posillipo.

Chiara Fossati

immagine da cronachedellacampania.it