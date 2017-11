Camorra: blitz a Napoli, 23 arresti per agguato in \'guerra\' clan

NAPOLI, 28 NOVEMBRE - E' di 23 arresti il bilancio di un'operazione a Napoli contro il clan De Micco di Ponticelli, protagonista tra l'altro di un agguato nel dicembre scorso in cui fu ucciso un camorrista che aveva tentato di gestire autonomamente una piazza di spaccio nel quartiere.

La Squadra Mobile di Napoli, insieme ad agenti del commissariato del quartiere di Ponticelli, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 23 indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e incendio, reati con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso.

Le indagini hanno consentito di ricostruire l'ascesa del clan De Micco, un tempo costola del clan Cuccaro, che, dalla fine del 2012, si e' imposto nel quartiere dei Ponticelli come organizzazione criminale autonoma, gestendo piazze di spaccio e attivita' estorsive. In particolare, ricostruito il contesto criminale in cui e' maturato l'omicidio di Salvatore Solla e il tentato omicidio di Giovanni Ardu, agguato del 23 dicembre 2016, individuando i mandanti e gli autori materiali. Salvatore Solla, ex affiliato ai Sarno,che era intenzionato a gestire autonomamente una piazza di spaccio nel quartiere, disconoscendo di fatto l'egemonia della cosca. Nel corso dell'indagine, sequestrate alcune armi e diverso munizioni, tra cui due pistole mitragliatrici, 1 fucile a canne mozzate calibro 12, 1 pistola calibro 9.